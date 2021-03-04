Снег в Хабаровске не принес сюрпризов Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Небольшой циклон, который пришел на территорию Хабаровского края сегодня, 4 марта, не сильно отразился на городской жизни, в отличие от непогоды, накрывшей регион 16 и 17 февраля.

Снег в Хабаровске не принес сюрпризов Фото: Борис КОКУРИН

Синоптики предупреждали, что Хабаровский край будет во власти непогоды 4 и 5 марта. По прогнозам начальника хабаровского гидрометцентра Светланы Агеевой, в населенных пунктах края ожидался небольшой снег и потепление до +5 градусов. Действительно, снегопад в Хабаровске 4 марта доставил скорее удовольствие, чем сложности.

Снег в Хабаровске не принес сюрпризов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Несмотря на это, коммунальные службы города не прекращали уборку улиц. На дороги краевого центра вышли 15 спецмашин, которые вели очистку улиц от снега и посыпку дорог реагентами. Убранный снег оперативно вывозился на полигоны. На уборку дворов вышли свыше 1300 работников. Очистку проводят на пешеходных зонах, расчищают лестницы, входы в подъезды и прочее.

Снег в Хабаровске не принес сюрпризов Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Больше всего теплой погоде и мокрому снегу обрадовались дети. Во дворах то и дело появлялись причудливые снеговики. Взрослые тоже не остались в стороне - например, возле одного из офисных зданий в центре города неизвестные сваяли целый снежный ансамбль из снеговиков на капоте одного автомобиля. Некоторые отметились отпечатками ладошек на гранитных парапетах.

Больше фотографий заснеженного Хабаровска можно посмотреть в разделе «Фотогалерея».