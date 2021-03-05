Нерадивые автомобилисты разворотили улицу Шеронова в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

Снегопад, продолжающийся в Хабаровске уже вторые сутки, сильно осложнил дорожную обстановку в городе. Самыми проблемными местами традиционно стали подъемы к главным улицам города. Особенно сложным стал участок по улице Шеронова от спуска с Ленина до Муравьева-Амурского. Из-за трамвайных путей и припаркованных у обочины автомобилей участок для проезда сузился до одной полосы. И тут начинается самое интересное.

Автомобили с передним или задним приводом очень плохо справляются с подъемом в горку - из-за пробуксовки колес на дорожном покрытии образуется тонкая водная прослойка, которая на холоде мгновенно превращается в лед. Такие ледовые ловушки поджидают водителей повсеместно. Если остановиться прямо в ней, то наверняка автомобиль забуксует.

Нерадивые автомобилисты разворотили улицу Шеронова в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

По-иному себя чувствуют владельцы полноприводных автомобилей. С присущей резвостью они вырываются на трамвайные пути и опасным слаломом медленно ползут вдоль дороги. Однако и у «джиперов» возникают проблемы - из-за недостаточного клиренса некоторые садятся на «брюхо» прямо посреди трамвайных путей. Как итог - полностью парализованное движение как автомобилей, так и трамваев.

Застрявшим автомобилистам остается ждать помощи либо от своих коллег, либо от спецмашин МЧС, которые традиционно дежурят на самых проблемных участках.

По данным мэрии, на дорогах города сегодня, 5 марта, задействовано 54 спецмашины и 65 рабочих. Они расчищают основные городские улицы, где курсирует общественный транспорт, остановочные карманы, пешеходные переходы, а также крутые подъемы и спуски. Специалисты управления дорог городской администрации просят хабаровчан не оставлять свои автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать проезду спецтехники.