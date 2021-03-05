Обвиняемые в растлении 53 мальчиков священнослужители из ЕАО ответят перед судом

По версии следствия, двое священнослужителей из местного храма приставали к детям от 12 до 16 лет. Фото: Биробиджанская епархия РПЦ

Уголовное дело о растлении детей в пограничном селе Амурзет передано в суд. Напомним, что, по версии следствия, двое священнослужителей из местного храма приставали к детям от 12 до 16 лет. За 12 лет их жертвами стали 53 мальчика.

В растлении детей подозреваются 39-летний настоятель храма святого пророка Илии иеромонах Спиридон (в миру - Юрий А.). Следователи считают, что помогал ему 26-летний звонарь Сергей М. Некоторые эпизоды в деле датированы 2007 годом, один случай растления, по словам источника «КП», зафиксирован в Китае, куда клирик возил детей на экскурсию.

Спиридон был на хорошем счету у местных: «Добрый, отзывчивый, и словом, и делом поможет», - говорили люди. Родители доверяли настоятелю детей безоговорочно, ведь священнослужитель ребенку друг. Авторитет и статус сыграли иеромонаху на руку.

В ноябре 2019 года в СУ СКР по ЕАО обратилась местная жительница с просьбой проверить настоятеля. Силовики взялись за дело. 24 ноября Спиридон был задержан и водворен в СИЗО. В изолятор отправился и его сообщник.

Как именно иеромонаху помогал звонарь - не раскрывается. По некоторым данным, Сергей М. выбирал детей и приводил к настоятелю под разными предлогами. Участвовал ли сам звонарь в растлении - остается загадкой.

На иеромонаха и звонаря завели порядка 16 уголовных дел. Следователи больше года собирали доказательства.

- Расследование было завершено еще в декабре. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Все материалы переданы в суд, - сообщил источник «КП» в силовых структурах.

Иеромонаху может грозить до 15 лет колонии.

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