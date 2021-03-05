Несмотря на лед и холод: краевые водолазы-спасатели отработали спуски под воду Фото: Правительство Хабаровского края

Декабрь прошлого года. Амурский район, протока Серебряная близ села Омми. От местных жителей приходит сообщение, что мужчина отправился на рыбалку и вместе с автомобилем провалился под лед. Поиски заняли пять дней - автомобиль на дне реки удалось обнаружить только водолазам.

Февраль того же года. Протока в четырех километрах от Воронежа-3. Группа рыбаков на трех автомобилях пыталась форсировать по льду реку. Первым ушел под лед УАЗ «Патриот», находящиеся в нем двое мужчин не успели покинуть транспортное средство.

Следовавшая за ним «Тойота Раш» также стала уходить под воду, но ее водитель смог выбраться через окно наружу и добраться до берега. Больше в машине никого не было. Третьему автомобилю повезло больше. Он не успел оказаться в опасной зоне и смог вернуться на крепкий лед, Искать пропавших рыбаков опять пришлось водолазам, и такое случается сплошь и рядом.

Несмотря на лед и холод: краевые водолазы-спасатели отработали спуски под воду Фото: Правительство Хабаровского края

Всего в 2020 году водолазы краевой аварийно-спасательной службы совершили более 25 рабочих погружений. Причем то, что они приписаны к Хабаровскому краю, ни о чем не говорит - поисковые операции им приходится проводить и в соседних регионах тоже.

Сборы, такие, какие проходят сейчас у села Князе-Волконское, обязательный атрибут работы спасателей. Каждое погружение, особенно под лед, связанно с немалым риском - чтобы чувствовать себя уверенно в мутной воде Амура, его притоков, озер и прибрежной полосе Охотского моря, необходимо постоянно тренироваться.

В сборах принимают участие восемь водолазов краевой аварийно-спасательной службы из Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска. Тренировки идут ежедневно вот уже в течение пяти дней. Каждый из спасателей выполняет серию погружений на глубину до 12 метров, во время которых обследует дно и ищет затонувшие предметы.

Несмотря на лед и холод: краевые водолазы-спасатели отработали спуски под воду Фото: Правительство Хабаровского края

Работать приходится в экстремальных условиях: лед, холодная вода, ветер и прочие прелести начала марта в Хабаровском крае. Но это водолазов не смущает, более того - сборы целенаправленно проводятся именно в это время, действуя по принципу: «Тяжело в учении, легко в бою».

Сейчас толщина льда достигает нескольких десятков сантиметров, что создает дополнительные сложности в учебе - видимость на глубине стремится к нулю.

- Кроме того, работа подо льдом - это определенное психологическое испытание, с которым тоже нужно уметь справляться, - рассказал Александр Лаврешкин, начальник аварийно-спасательной службы Хабаровского края.

Отдельный момент - тестирование нового оборудования для водолазных работ. В частности водолазной станции быстрого развертывания.

Несмотря на лед и холод: краевые водолазы-спасатели отработали спуски под воду Фото: Правительство Хабаровского края

- Участники сборов уже успели ее освоить, - отметили в комитете по гражданской защите правительства края. - Станция поступила на вооружение в феврале этого года. Она была закуплена на средства краевой госпрограммы по защите населения от ЧС и пожаров. Комплекс позволяет в максимально сжатые сроки приступать к работе, обследовать акваторию на глубинах до 40 метров, при этом существенно увеличивая время работы водолаза под водой за счет того, что водолаз дышит воздухом из баллона, находящегося на поверхности.

Эти сборы вместе с другими обучающими курсами пойдут в зачет спасателям в конце весны, когда они будут сдавать экзамены для получения допуска на проведение водолазных работ.