В Хабаровском крае ликвидируют последствия схода 17 грузовых вагонов

Пассажиров и встречающих просят уточнять актуальную информацию о движении поездов в справочной службе Фото: пресс-служба ДВЖД

Семнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов 6 марта 2021 года, в 1:50 по хабаровскому времени на перегоне Форель – Дальневосточный (Амурский район Хабаровского края), сообщили в пресс-службе ДВЖД. Однопутный неэлектрифицированный перегон относится к участку Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре.

Человеческих жертв и пострадавших нет, но в четырех цистернах обнаружена течь нефтепродуктов. На перегон были отправлены восстановительные поезда со станций Литовко и Хабаровск-2. Сейчас железнодорожники проводят обваловку – локализацию места разлива. В ведомстве подчеркивают, что угроза распространения топлива нет. На месте работают экологи ДВЖД и Центра Экоспас.

К ликвидации последствий аварии привлечены и силы МЧС по Хабаровскому краю. Оперативная групп МЧС по Хабаровскому краю, представители следственных и надзорных органов, а также краевого правительства вылетели из Хабаровска на место около 8 утра 6 марта. Экспертам предстоит разобраться в причинах происшествия, установить, подвела техника или люди.

В ДВЖД сообщили, что из-за аварии поезд №667, сообщением Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск, вернулся в отправной пункт. Поезд №352 «Владивосток – Совгавань» прибыл в Хабаровск около 7 утра по местному времени. Пассажиров разместили в гостинице и организовали для них питание.

В движении поездов, чьи маршруты пролегают по участку Волочаевка-2 – Комсомольск, возможны изменения. Пассажиры и встречающие могут получить оперативную информацию по круглосуточному справочному телефону РЖД 8-800-775-00-00. Все звонки по России бесплатны.