Погода на выходные и 8 марта в Хабаровске: похолодание сменится теплом

В ближайшие три дня синоптики не прогнозируют осадки Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Какой будет погода в Хабаровске 8 марта – вопрос далеко не праздный, если вы решили устроить для прекрасной половины романтический выезд на природу или прогулку по «вашим» местам в городе. Тревожно еще и потому, что если утро пятницы было снежным и уютным, то уже к вечеру заметно похолодало. А в ночь на субботу в Хабаровске и центральных районах края ударил морозец до -23°C. Об этом предупреждала в утреннем эфире в пятницу на радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра.

- Снегопад закончится и температуры упадут. Мы ожидаем усиление ветра, похолодание до минус 20 и больше, - сказала Галина Анатольевна. – Суббота и воскресенье будут морозными, до минус 20 градусов по ночам и минус 15-17 днем. А в понедельник, 8 марта, прогнозируем потепление до минус одного градуса.

Действительно, утро субботы встретило нас недоброжелательным холодом и ветром. Несколько смягчает ситуацию яркое солнце, но стоит завернуть в тенек, как озноб пробегает по телу. В Хабаровске и центральных районах 6 и 7 марта осадков не ожидается, ветер в субботу будет дуть порывами до 20 м/с, но к воскресенью успокоится – 4-9 м/с, вполне обычный ветерок. К тому же он сменит направление с западного на южный. Относительно тихо будет и в понедельник, 8 марта. Утро ожидается хмурым – в ночь на праздник еще будет до -15°C. Зато днем воздух прогреется до -1…-3°C.

В северных районах края, конечно же, холоднее. В Комсомольске-на-Амуре в субботу и воскресенье по ночам -27…-29°C, днем 6 марта до -13…-15°C, 7 марта днем -7…-9°C. А со следующего дня, 8 марта погода опомнится и повернет на весну. Да, днем так же -7…-9°C, но ночью до -14°C и, забегая вперед, следующая рабочая неделя будет комфортнее по температурам.

Если смотреть прогноз в целом по краю, то отчетливо видна тенденция на потепление: с 8-9 марта температуры повышаются, доходя местами до плюсовых. Неужели уже можно убирать в шкаф надоевшие шубы и пуховики, менять утепленные штаны на мини-юбки? Похоже, что этот день не за горами.