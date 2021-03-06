В Хабаровском крае проанализировали платежи населения за вывоз мусора

В крае мониторят ситуацию с платежами населения за коммуналку Фото: Правительство Хабаровского края

«Мусорная реформа» в Хабаровском крае пока не заработала в полную силу. Напомню, в конце прошлого года нас обрадовали: появился региональный оператор по твердым коммунальным отходам (ТКО), правда, пока только в Хабаровске и районе им. Лазо. Но буквально через пару месяцев правительство края расторгло договор с регоператором по причине его неготовности к полномасштабной работе.

ЭКОНОМИЯ СЛУЧИЛАСЬ, НО НЕ У ВСЕХ

Тем не менее, пока оператор был, плату за вывоз бытовых отходов управляющие компании вывели из платежек. В министерстве ЖКХ края проанализировали изменения в платежах граждан. Были опасения (спойлер – они подтвердились), что люди станут платить больше. Проанализированы данные, предоставленные управляющими компаниями, в чьем ведении находятся свыше двух тысяч жилых домов в Хабаровске. Это пока не вся информация, но ее уже достаточно для предварительных выводов.

В минЖКХ обратили внимание, что компании по-разному исключали расходы за вывоз ТКО из тарифов. Все зависело от соотношения тарифа управляйки и установленного регоператором (4,03 рубля за квадратный метр). Там, где эти величины совпали, люди платили прежнюю сумму за коммуналку. Там, где управляющая компания брала за вывоз ТКО больше, чем регоператор, клиенты получили экономию. Где тариф не менялся годами и был меньше четырех рублей, народу пришлось выкладывать больше денег.

- Основная причина, по которой по многим домам плата за ТКО в декабре 2020 года выросла, заключается в том, что по ним в тарифах УК расходы за вывоз мусора были занижены (от 0,4 до 4,01 рубля с квадрата) и годами не пересматривались, - объяснил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края. - Управляющие компании не могли увеличить их самостоятельно, это можно сделать только по решению собственников. При этом многие платили перевозчикам значительно больше за вывоз мусора: кто-то за счет средств на другие работы по дому, кто-то за счет прибыли. Поэтому с приходом регоператора по ТКО некоторые управляющие компании исключили именно такие заниженные суммы из платы за содержание жилья.

КУДА МУСОР ВЕЗЕМ

Другая выявленная проблема: много поступило жалоб, что управляющие компании заключают договоры с не совсем законно действующими перевозчиками. Либо у них нет лицензии, либо мусор они сваливают где попало, экономя таким образом на плате за право пользоваться легальной свалкой. Да, для жильцов это тоже экономия, но сомнительная – растет количество незаконных мест скопления мусора. Перечень таких «экономных» компаний уже составлен и ближайшее время минЖКХ передаст сведения в прокуратуру для проведения проверки.

Если жильцы не хотят стать невольными соучастниками экологического преступления, им стоит внимательно изучить квитанции, а также запросить у своей управляйки расшифровку - за что и сколько вы платите. Помните цифру 4,03 рубля? Это экономически обоснованный тариф на вывоз ТКО. Если вы видите, что перевозчик выставляет вам меньшую плату, есть повод засомневаться в его честности. Ни один коммерсант не станет работать себе в убыток. Не стесняйтесь собрать по этому поводу всех соседей и вместе разобраться в ситуации.

Инициировать собрание жильцов можно и в том случае, если тариф превышает установленный для регоператора. Тоже попросите перевозчика и управляющую компанию объяснить разницу.

За консультацией вы можете обратиться в министерство ЖКХ края через форму обращения на сайте ведомства. Кстати, там же есть много информации по мусорной реформе.