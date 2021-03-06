Восстановлено движение поездов на участке Форель - Дальневосточный, где ночью сошли с рельсов 17 цистерн

Так выглядел перегон Форель - Дальневосточный этим утром. Сейчас аварийный состав отогнан на запасные пути, движение полностью восстановлено. Фото: пресс-служба Хабаровской транспортной прокуратуры

На перегоне Форель – Дальневосточный (относится к Дальневосточной железной дороге) в 17:35 местного времени было полностью восстановлено движение поездов, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Напомним, участок пришлось закрыть для проезда из-за аварии: в 1:50 по хабаровскому времени на одноколейном неэлектрифицированном участке сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. В цистернах перевозили нефтепродукты, четыре вагона дали течь. Из людей никто не пострадал. На место происшествия выдвинулись восстановительные поезда, представители компании «Экоспас». Начались работы по локализации разлива - железнодорожники приступили к обваловке.

Утром, около 8 часов к месту схода вылетела оперативная группа, в состав которой вошли представители МЧС, правительства Хабаровского края, следователи и прокуроры.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии и разлива нефтепродуктов. Позже Дальневосточное следственное управление на транспорте заявило о возбуждении уголовного дела по статье нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Пассажиры и встречающие могут уточнить информацию о прибытии поездов по бесплатному телефону круглосуточной справочной РЖД 8-800-775-00-00.

Кстати, для тех, кого заинтересовало расхождение в количестве сошедших цистерн. Одни СМИ дают цифру 18, другие, в том числе, пресс-служба ДВЖД и наш сайт - 17. Как объяснил автору этих строк осведомленный источник, разночтение могло пойти из-за того, что один вагон опасно наклонился набок, но не упал окончательно. В таких случаях, как правило, рабочие отцепляют вагон и контролируемо роняют на землю, чтобы он случайно не упал и не покалечил людей. Повторимся, что это предположение.