Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 9 марта 2021 года

Массовая вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и справиться с инфекцией в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Однако уровень заболеваемости постепенно снижается. Так, за прошлые сутки в регионе инфекцию выявили у 51 жителя региона. Еще 72 человека выписали врачи, так как вирус они побороли. К сожалению, еще два человека скончались от инфекции за минувшие сутки. Итого в крае от коронавируса умерли 300 человек.

В тяжелом состоянии находятся 22 человека. И 15 человек - под аппаратами искусственного вентилирования легких.

В регионе развернуты 833 ковидные койки. Свободных коек - 236. В краевой столице спецкоек 461 штука, из них свободны 110.

С начала пандемии в регионе диагностировали ковид 49381 человеку, справились с инфекцией 46763 жителя, при этом на лечении остаются 2318 человек, среди них в больнице лежат 597. А дома лечится 1721 человек.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Поставить прививку можно в медучреждениях края или в «Уголках здоровья».

Кроме того, в районы Хабаровского края ездит теперь автопоезд «Здоровье». В нем жители региона могут пройти обследования у узких специалистов, получить консультации и схему лечения.