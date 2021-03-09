Открой для себя мир экспорта

Мы поддерживаем как начинающих экспортеров, так и действующих - Илья Сычев

Иностранцам интересны не только наши лес и нефть, но и продукция пищевой промышленности, туристические услуги, IT-сфера, даже хэнд-мейд. Начать работу на экспорт предпринимателям Хабаровского края готов помочь Центр поддержки экспорта, большинство услуг которого бесплатны для клиентов.

- Мы поддерживаем как начинающих экспортеров, так и действующих. Начинаем с того, что оцениваем готовность предприятия к экспортной деятельности, - рассказал заместитель директора Центра поддержки экспорта Хабаровского края Илья Сычев. - Для каждой компании мы подбираем комплекс услуг, который нужен именно ей. Помогаем создать экспортный профиль, разработать коммерческие предложения, подготовить экспортные контракты, пройти сертификацию, найти партнеров в другой стране.

У центра есть много обучающих программ. Например, вебинары по частным и общим вопросам экспортной деятельности: команда, продукт, ценовая политика, каналы продвижения за рубежом - все эти моменты нужно проанализировать, чтобы уверенно заходить на иностранные рынки. Очень мощное обучающее направление реализовывается во взаимодействии со Школой экспорта РЭЦ (Российского экспортного центра), созданной для повышения компетенций будущих и действующих экспортеров. В формате вебинаров проходят занятия с тренерами по различным темам: логистика, таможенное оформление, экспорт с помощью онлайн-механизмов, маркетинг за рубежом и по другим глубинным темам. Привлекают к занятиям серьезных экспертов федерального уровня, которые прошли аккредитацию в РЭЦ. Во взаимодействии со Школой экспорта РЭЦ несколько тем объединяют в несколько сессий и проводят многочасовые занятия, прокачивая экспортеров.

- И есть у нас акселерационные программы - они для тех, кто хорошо понимает свой продукт и научился позиционировать себя на внутреннем рынке. Центр поддержки экспорта сотрудничает с крупнейшими федеральными бизнес-школами, такими как Сколково, - продолжает Илья Сычев. - В течение трех месяцев компания попадает в среду, когда кроме лекций за ней закрепляется тренер, который каждый день сопровождает компанию на пути к достижению цели. Это как смотреть упражнения по видеоуроку или заниматься с тренером, который корректирует каждое твое движение.

Одно из последствий пандемии коронавируса - стремительное развитие сферы электронной коммерции. Как показывает аналитика, каждый третий товар в мире сейчас продается с помощью дистанционных технологий. Однако зайти на электронную площадку легко, гораздо сложнее выделить свой товар среди тысяч других. И тут тоже поможет Центр поддержки экспорта: от выхода на электронную площадку до разработки рекламной кампании продукта в рамках электронной торговой площадки. Объемы производства не важны, опыт показывает, что штучный товар, вроде продукции хэнд-мейдеров, тоже находит своего потребителя.

- Для каждой компании, у которой есть стоящий продукт, найдется формат выхода на международные рынки, - уверен Илья Сычев. - Не стесняйтесь мыслить глобально. Это диверсификация рынка - сегодня твой товар востребован на внутреннем рынке, а завтра интерес спадет. Перед экспортером же открыт весь мир.