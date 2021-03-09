Решать экологические проблемы будем при поддержке федерального центра - Михаил Дегтярев

Во время поездок по региону Михаил Дегтярев обсуждал с жителям в том числе и вопросы экологии Фото: Правительство Хабаровского края

Справиться с экологическими проблемами Хабаровскому краю помогут федеральные власти. Ранее Михаил Дегтярев, врио губернатора края, получил поддержку президента в этом вопросе. Во время поездки в Москву, не теряя времени, глава края сразу после встречи с Владимиром Путиным побеседовал с Александром Козловым, министром природных ресурсов и экологии РФ.

Дегтярев рассказал о тех вопросах, которые край самостоятельно решить не может. Как правило, все упирается в деньги: бюджет региона не осилит многомиллиардные вложения в экологию. Но и оставлять дело без движения нельзя. Нужно достраивать дамбы, готовиться к пожароопасному сезону, проводить рекультивацию заброшенных захоронений опасных отходов.

Например, одной из тревожно-красных точек остается на карте края целлюлозно-бумажный комбинат в Амурске. В Комсомольске-на-Амуре есть несколько предприятий, которые уже давно не функционируют, но захоронения вредных веществ на их территории продолжают портить экологическую обстановку.

- Я перед министром поставил эти вопросы и по мотивам беседы пригласил Александра Александровича в наш край, - рассказал Михаил Дегтярев. - Нужны проекты, деньги. Проведем комиссию по подготовке к пожароопасному периоду. Это тоже в фокусе его внимания. Гореть не хотим.

В целом во время личной беседы главе края удалось четко и однозначно довести до федерального министра свою позицию в вопросе решения экологических проблем. Михаил Дегтярев не просто пожаловался на беды - он сформулировал запрос в виде конкретных проектов и сумм, необходимых региону на поддержание комфортной экологической обстановки.

Кстати, Александр Козлов в своем телеграм-канале анонсировал предстоящий визит в Хабаровский край. Конкретные даты пока неизвестны.