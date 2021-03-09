Куда сходить на Масленицу в Хабаровске в 2021 году

Основные гуляния пройдут 13 и 14 марта Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Редакция «КП»-Хабаровск» сделала небольшую подборку мероприятий на Масленицу в Хабаровске в 2021 году и за пределами краевой столицы.

Основные масленичные гулянья в Хабаровске намечены на 13 марта. Мэр города Сергей Кравчук заверил, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса отмечать праздник будут с соблюдением всех противоэпидемических мер - масочного режима, социальной дистанции, обязательной термометрии и обработки рук санитайзером.

Основное действо развернется 13 марта 2021 года в 13:00 на территории Хабаровского краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Здесь запланированы народные гулянья «Широкая масленица». В программе:

Чуть раньше, а именно, 12 марта в 12:00 в Индустриальном районе на базе отдыха «Дельфин» начнется развлекательная программа «Проводы зимы».

В пригороде Хабаровска на базе отдыха «Сосновка» Масленицу и проводы зимы будут праздновать два дня - 13 и 14 марта. Гостей ждет развлекательная программа, сжигание чучела зимы, столб с призами и многое другое.

В Комсомольске основная масленичная программа состоится на площади у МУК «Драматический театр». Здесь пройдут народные гулянья «Масленица дорогая, гостья вековая». А 14 марта у дома культуры «Алмаз» состоятся народные гулянья «Широкая Масленица».