Районам Хабаровского края выделили деньги на борьбу с последствиями циклона

Совгавань пострадала больше всего Фото: Правительство Хабаровского края

Муниципальные образования Хабаровского края, пострадавшие от циклона 16 и 17 февраля, получат дополнительные выплаты из краевого бюджета. На эти цели выделено свыше 47 миллионов рублей.

Основная часть средств будет направлена на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда и коммунального хозяйства. Напомним, 16 и 17 февраля Хабаровский край накрыл мощный снежный циклон. Основной удар стихии пришелся на населенные пункты на побережье - Советскую Гавань и Ванино. Сильным ветром там срывало крыши домов, а люди не могли нормально передвигаться по улицам - их просто сбивало с ног. В районах 17 февраля был введен режим ЧС.

Больше всего средств - 30,5 миллиона рублей - получит Советско-Гаванский район. В Ванинский муниципальный район будет направлено более 16 миллионов рублей. Чуть больше миллиона получит Нанайский район.

Жители пострадавших районов также получат единовременные выплаты. Совгаванцам направят 998 тысяч рублей, жители Ванинского района смогут рассчитывать на 40 тысяч рублей. Нанайскому району выделено 65 тысяч рублей.

Всего в пострадавших населенных пунктах циклоном было повреждено 336 зданий и сооружений. Работы по ликвидации последствий циклона и восстановлению зданий продолжаются. Из резерва материальных ресурсов доставлено в пострадавшие от непогоды муниципалитеты около четырех тысяч листов шифера, 70 штук профлиста и 10,9 километра электрического кабеля.