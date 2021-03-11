Дневник хабаровчанки: как изменились цены в январе 2021 года

Прогнозируемая инфляция на февраль будет держаться в пределах пяти процентов. Фото: Тимофеева Ксения

Напомним, «КП» – Хабаровск» вместе с экономистами Отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России в конце 2020 года начала анализировать изменение цен в крае. Наши наблюдения мы свели в «Дневники хабаровчанки». Как же изменились цены в январе 2021 года, каков показатель инфляции на начало года?

8:00 Меня разбудил телефонный звонок. «Кому не спится в выходной?!». Подруга. Попросила отвезти ее на вокзал, забрать посылку от родителей. Придется вставать, чего не сделаешь ради дружбы.

Хотя я все же намекну подруге, что пора задуматься над получением водительских прав. Тем более, что стоимость обучения, насколько мне известно, за год повысилась всего на 2%, или менее чем на 1000 рублей. Это естественно, подросли в цене бензин, запчасти и обслуживание автомобиля.

10:00 Уже год не отправляла собственноручно подписанную открытку. Приятно удивлена, что стоимость пересылки простого письма по России в результате ежегодной индексации увеличилась лишь на рубль. Всего 24 рубля, и открытка с теплыми согревающими душу словами уже у сестры в руках!

10:30 Какое стремительное начало дня! Нужно сбавить обороты и насладиться ароматным свежесваренным кофе. Заодно запишусь к стоматологу, а то мне кажется, что увлечение кофе начинает сказываться на красоте улыбки.

Вынуждена отметить, что в среднем стоимость консультации стоматолога-терапевта выросла почти на 6%, и мне придется отдать за прием чуть больше 400 рублей. С другой стороны, неудивительно — на ценах отразился перенос прошлогоднего ослабления рубля, ведь почти все стоматологические материалы и оборудование являются импортными.

12:00 Вернулась домой. Решила достать весеннюю обувь и посмотреть ее состояние, тем более что уже чувствуется приближение весны! Не зря, на сапоги надо поставить новые набойки. Кстати, цена на эту услугу осталась прежней — около 400 рублей.

15:00 Друзья позвали на выставку. Последний раз была в музее год назад! Сейчас ограничения сняты, культурное путешествие в хорошей компании станет отличным завершением дня. Кстати, входной билет прибавил в цене всего 1%, около двух рублей. Ничего удивительного — из-за пандемии посетителей в музеях стало гораздо меньше, поэтому организации культуры осторожно поднимают цены.

21:00 Я дома. Понимаю, что вымоталась за месяц. Интересно, сколько стоит провести уикенд в местном санатории? Хм, день выйдет, как и годом ранее, около 2,5 тысячи рублей… Хорошо, что у меня есть накопления, могу себе позволить несколько дней отдыха.

22:00 Включила телевизор. В новостях сказали, что инфляция в Хабаровском крае в январе 2021 года к январю 2020 года составила 4,6%, что ниже, чем по Дальнему Востоку, и в целом по стране.

По моим ощущениям, рост цен был иным. Хотя, наверняка мой набор покупок отличается от того, по которому рассчитывается официальная инфляция. Да и личная инфляция — это не точный расчет, а лишь восприятие цен. Официальный показатель в любом случае надо отслеживать: проще будет понимать, как в среднем меняются цены, чтобы планировать расходы на жизнь.

В новостях продолжили: «Несмотря на ускорение годовой инфляции в России до 5,2% в январе, ожидается, что инфляция в 2021 году составит 3,7–4,2% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Отлично! Теперь я знаю, как изменятся цены в будущем. Учту эту информацию, принимая важные финансовые решения. Кстати, совсем недавно Банк России выпустил сборник аудиолекций по финансовой грамотности, который можно не только бесплатно скачать, но и слушать онлайн.