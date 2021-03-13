Прибрежный лед может оторваться и унести самонадеянных рыбаков в море в Хабаровском крае

В этом году припай стал разрушаться быстрее обычного из-за прошедших циклонов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На побережье Татарского пролива возможен отрыв припая. Несмотря на возрастающую с каждым днем опасность, рыбаки все еще стремятся за уловом. Пешком, на снегоходах и машинах они выбираются на хрупкую замерзшую акваторию моря в поисках клевого места.

В этом году припай стал разрушаться быстрее обычного из-за прошедших циклонов. Свою лепту вносят усиливающиеся отжимные ветры, волнение моря и высокие температуры воздуха. Все это вкупе с легкомыслием рыбаков может привести к трагедии. Не исключены провалы людей и техники под лед, отрыв льда с промысловиками «на борту».

- Сейчас уже во многих морских бухтах в открытой воде плавают отдельные льдины. К вечеру их прибивает к берегу, они примерзают друг к другу, к береговой кромке. А вот днем с повышением температур и сменой ветра эти припаи начинает отрывать. Поэтому рыбакам, вышедшим на лед и оказавшимся на этих льдинах, легко оказаться унесенным от берега к морю, - рассказал Николай Гудомаров, старший государственный инспектор межрайонного инспекторского отделения по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В этом году в Ванинском районе один рыбак уже попутешествовал на льдине. В соседней Сахалинской области подобных случаев было уже несколько. К счастью, все горе-рыбаки спасены. Однако самонадеянность может сыграть злую шутку. Порой любители зимней рыбалки даже не берут веревку и другие средства спасения.

- Каждый год мы проводим профилактические работы с рыбаками, раздаем листовки, объясняем, что нельзя выезжать на лед. В марте усиливаются отжимные ветра, что увеличивает опасность отрыва ледовых полей, - подчеркнул Николай Гудомаров.

Инспекторы патрулируют бухты морского побережья. В их арсенале есть судно на воздушной подушке. Спасатели призывают не выходить на лед. Подумайте о себе и о своих близких!