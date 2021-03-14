Масленица, театр, кино: куда сходить 14 марта в Хабаровске

В Хабаровске +8, самое время бежать на улицу и вместе со всеми провожать зиму Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

В Хабаровске сегодня, 14 марта на улице прекрасная погода. Днем будет до +8 градусов, а это значит, что самое время отправиться на прогулку по живописным местам краевой столицы или отдохнуть за городом.

Чем же занять себя, родню, друзей в этот теплый весенний выходной? Куда сходить 14 марта? Разбираемся.

Масленица

Вчера, в субботу в городе и крае прошли традиционные масленичные гуляния, народ поедал блины и кашу, играл на площадях, состязался по силе, сжигал чучело и провожал зиму восвояси. Сегодня, 14 марта продолжается празднование завершения масленичной недели и проводов зимы.

Сходить на тематическое мероприятие сегодня можно в ТЦ «Стрелку», там проходит благотворительная ярмарка «Весна идет», детей можно отправить на игры и конкурсы в ТЦ «Детство», начало в полдень. Дети и взрослые приглашаются на «Заимку», гуляния там начинаются в час дня. Масленица пройдет и на ТЦ «ЭВР».

Театр

Любителям уюта и тепла предлагается посетить сегодня театры города. В ТЮЗе, например, в полдень пройдет спектакль для детей «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании», а для взрослых в «Триаде», театре Драмы, Музыкальном театре пройдут спектакли в пять и в шесть часов вечера.

Кино

Киноманы и любители засесть с тазиком попкорна у экранов сегодня могут посетить любимые кинотеатры города. Причем категорий фильмов достаточно много, выбор есть. Сходить можно как с детьми, так и самим. Для детей на экранах сегодня «Том и Джерри», «Душа», документалка про Галапагосы, фильм для семейного просмотра «Сэм: песочный эльф», и мультик «Райя и последний дракон». Выбор фильмов для взрослого населения достаточно большой, на экранах драмы, мелодрамы, ужасы и триллеры, приключения и боевики.

С приходом календарной и климатической, как видим, весны Хабаровск снова расцветает и преображается. Глоток свежего весеннего воздуха нам всем очень необходим, особенно сейчас, после года заточения в карантине из-за пандемии. Не забывайте, что в крае все еще действует масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя и проведите этот день на отлично!