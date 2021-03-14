Возраст равно скидка: Хабаровское УФАС пресекло недостоверную рекламу

Скидка за возраст распространяется лишь на медицинские оправы Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровское управление федеральной антимонопольной службы России рассмотрело обращение, которое поступило от жителя на то, что реклама одного из магазинов очков распространяет недостоверную информацию. Суть рекламы такова: «…Скидка как возраст! Ваш возраст = Ваша скидка 23%, 55%, 64%, 34%. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста».

Как выяснилось, заявитель обратился в такой магазин, хотел купить очки по заманчивой акции, разумеется, предъявил паспорт и пожелал получить скидку. Покупатель в возрасте 55 лет. Но скидку на очки ему не дали, оказывается, акция распространяется лишь на медицинскую оправу для очков, но не на линзы и услуги мастера. Кроме того, покупатель должен предварительно пройти платную диагностику, за 500 рублей.

Помимо прочего, реклама распространялась и на листовках, в магазинах, гласила она о том, что каждый четверг для пенсионеров изготовление очков будет со скидкой 50%, скидкой на дизайнерские оправы в 10%, при предъявлении пенсионного удостоверения.

Хабаровское УФАС выявило, что на сайте компании обозначена информация о скидках, они распространяются только на медицинскую оправу, и то, лишь в том случае, если в данной организации покупатель будет полностью заказывать весь комплекс услуг, от диагностики, до линз и оправ. Однако и тут выяснился любопытный факт – скидки пенсионерам дают только на определенные оправы.

То есть в рекламе умалчивается важная информация о том, что есть и другие условия получения скидки помимо возраста. УФАС констатировал нарушение закона «О рекламе» и привлек рекламодателя к административной ответственности.