Облили бензином и подожгли: за огненное шоу с машинами осудили двоих жителей Хабаровского края

Машины сгорели дотла, восстановлению они не подлежат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году в январе месяце двое молодых людей решили поутру сжечь пару машин в Советской Гавани. Облили бензином две иномарки и подожгли. Машины выгорели до основания. Суд вынес приговор по делу.

В полицию обратились хозяева сгоревших машин, они сообщили, что кто-то рано утром сжег припаркованные у дома машины. Полиция принялась выяснять, как обстояло дело. Изучила записи с камер видео наблюдения и пришла в выводу, что подожгли машины отнюдь не случайно. Действовали молоды люди намеренно.

- В ходе оперативных мероприятий полиция задержала двоих безработных молодых людей, одному из них было 18 лет, другому - 21. Последний уже привлекался к уголовной ответственности раньше, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как выяснило следствие, двое молодых людей облили бензином машины, стоящие в разных местах на парковке возле жилых домов, подожгли, дождались, пока огонь разгорится, и покинули парковку. Причем о помощи в поджоге младшего фигуранта попросил старший.

В итоге обе машины сгорели дотла, восстановлению они уже не подлежат. Суд вынес приговор. Зачинщик получил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, а тот, что помладше, признал вину и получил условное лишение свободы на три с половиной года.