Расселение бараков по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске ускорят

Жители бараков ждут расселения уже не первый год Фото: Администрация Хабаровска

Жители аварийных домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске в эти выходные провели митинг, на котором подняли вопрос о расселении их жилищ. Перед собравшимися выступили представители краевого министерства ЖКХ. Специалисты подтвердили, что краевая программа расселения уже стартовала, второй ее этап начнут реализовывать уже через два года.

- Первый этап программы мы завершим досрочно – уже в декабре 2022 года. В него попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Нам предстоит расселить свыше 60 тысяч квадратных метров, на которых проживают три с половиной тысячи граждан. Бараки по проспекту 60-летия Октября признаны аварийными после 1 января 2017 года, поэтому они попали во второй этап программы, которая стартует в 2023 году, - объяснила собравшимся жильцам Анжелика Миронова, первый заместитель министра ЖКХ края.

Всего по краю согласно новой программе планируется расселить свыше 150 тысяч квадратных метров. В очереди на новое жилье оказались свыше восьми тысяч человек. Чтобы реализовать столь масштабные планы врио губернатора края Михаил Дегтярев и глава федерального фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали в январе 2021 года соответствующее соглашение.

На первый этап программы выделено почти пять миллиардов рублей. Люди получат жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке. Муниципалитеты приобретут на «вторичке» лишь 11 тысяч квадратных метров, а остальную жилплощадь планируется построить. Всего по краю будет расселен 241 многоквартирный дом в 13 муниципальных округах. В Хабаровске для нужд переселенцев из аварийного жилья построят новый МКД на улице Аэродромной, специалисты уже приступили к разработке проектно-сметной документации.