Снимать шапки еще рано: циклон принесет в Хабаровский край похолодание

В крае будет мокрый снег, дождь и ветер Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Чудесной погодой побаловала небесная канцелярия наш регион в прошедшие выходные. Особенно порадовал такой скачок тепла еще и потому, что были праздники, народ гулял, провожал зиму и поедал угощения на городских площадях и в парках. Неужели мы полноправно вошли в весну, не только календарно, но и климатически?

Радость была не долгой

На протяжении нескольких дней жители края получают предупреждающие сообщения от МЧС об ухудшении погодных условий. В регионе ждут циклон, который будет сопровождаться дождем, снегом, мокрым снегом и сильным ветром. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, какие сюрпризы готовит нам надвигающийся циклон.

- Уже с 16 числа циклон придет в Хабаровский край, - сообщила Галина Брынцева. - В основном его влияние ощутят западные и северные районы нашего края, будет снег, в том числе мокрый, ветер усилится на побережье до 20 метров в секунду.

Хабаровчане могут «выдохнуть»

Галина Анатольевна успокоила жителей краевой столицы тем, что в Хабаровске ухудшение погоды будет не так сильно ощущаться, как в других районах. Да, будет прохладно, особенно по сравнению с теплыми выходными, температура опустится до +2 градусов. В городе все же могут выпасть осадки в виде мокрого снега, но они будут не обильными. Да и ветер под вопросом, будет не сильный, но освежающий.

К слову, синоптики обнадежили хабаровчан, что весна-то уже наступила в регионе, еще девятого марта. Причем в этом году она пришла на 10 дней раньше, чем ожидали. Если температура и будет понижаться, то только до нуля.