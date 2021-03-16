Мусорная свалка в поселке Токи Хабаровского края горит уже несколько дней

Продукты горения сносит ветром в ближайший поселок

Жители поселка Токи Ванинского района Хабаровского края уже почти неделю страдают от токсичных продуктов горения свалки, расположенной недалеко от населенного пункта. Жалобы на тление огромной мусорной кучи начали поступать несколько дней назад, однако попытки потушить пожар пока не увенчались успехом.

Первыми тревогу забили краевые экологи. Как объяснил Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, для решения этой проблемы необходимо вводить режим ЧС и привлекать все необходимые средства для тушения.

- Очаг тления отходов на токинской свалке по данным наблюдений за последние три дня увеличился. В таких условиях в воздух выделяются наиболее токсичные продукты неполного сгорания отходов, которыми дышат жители поселка Токи. Ситуацию также может осложнить предстоящее усиление ветра до 27 метров в секунду. Считаю, что необходимо выносить решение этой проблемы на федеральный уровень, - сообщил эколог.

Возникает логичный вопрос – что это за свалка и почему на ней скапливается мусор, вместо того, чтобы отправлять его на спецполигон в соседнем районе?

- У этой свалки уже третий по счету арендатор. Видимо, кому-то выгодно иметь этот объект незаконного размещения отходов. За последние годы бесконечно горящая свалка отправила в атмосферу, поверхностные и подземные воды тысячи тонн токсичных веществ. Несоблюдение элементарных экологических норм позволило установить низкую цену за прием отходов, и теперь сюда везут мусор уже даже с Советской Гавани. При этом законный полигон в соседнем районе, построенный по всем нормам остался не у дел, - резюмирует Владимир Сидоров.

Сейчас тление на свалке постепенно начали тушить. На месте задействовано пять единиц техники. Однако для такого масштабного возгорания это явно недостаточно.