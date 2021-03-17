Дальневосточная авиакомпания начнет летать в течение месяца

Единая авиакомпания создается на базе авиакомпании «Аврора» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна начать работу в течение месяца. Об этом сообщил дальневосточный полпред Юрий Трутнев во время визита в Хабаровск. На текущую операционную деятельность предприятию необходимо 3,5 миллиарда рублей.

- Эта цифра доложена председателю Правительства. Он пока решение не озвучил. Но сказать честно, я думаю, что деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании мы найдем. Потом текущая субсидия будет возрастать. Но возрастать не потому что плохо люди работают. А потому что мы будем увеличивать объем перевозки людей, количество рейсов, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке.

Единая авиакомпания создается на базе авиакомпании «Аврора» (базируется в Сахалинской области), которую выкупили у «Аэрофлота». В состав собственников холдинга войдут 11 регионов Дальнего Востока. Сахалинская область получит 50 процентов и минус одну акцию, остальные регионы - по пять процентов акций (уже распределены). Также владелицей одной «золотой акции» станет Российская Федерация. Для этого авиакомпании, принадлежащие регионам, передадут «Авроре» в собственность или под управление по 25 процентов плюс одну акцию.

- Мы договорились так, что в течение месяца руководитель компании ко мне подойдет в Москве и ответит на несколько вопросов, касающихся количества рейсов, планов по перевозке пассажиров на год, стоимости билетов и всех этапов работы. Сейчас пока работа по созданию авиакомпании ведется. Ведется довольно интенсивно. Но ведется в бумажной плоскости. Но мы не можем себе позволить месяцами заниматься только бумажной работой. Еще раз говорю, в течение месяца нам надо запускаться, - добавил Юрий Трутнев.

Авиакомпания будет летать по 535 направлениям. Из них 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов. Парк «Авроры» будет состоять более чем из 130 воздушных судов.