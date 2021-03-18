Звонили из «банка» и «полиции»: новый вид мошенничества появился в ЕАО

Жителей призывают быть бдительными и не сообщать личные данные по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В копилку наглых способов поживиться чужими деньгами попал новый вид мошенничества - преступники освоили технологию подмены телефонных номеров официальных организаций.

СУТЬ АФЕРЫ

Жертве звонят, убеждают в том, что на ее имя хотят взять онлайн-кредит, призывают спасти имеющиеся накопления - перевести их в «безопасную ячейку», переводят разговор на «службу безопасности банка», где подтверждают потенциальную опасность, затем звонят из «полиции», отправляют документы с печатями и подписями банка.

Жертва не подозревает о подвохе, потому что звонки поступают с номеров, очень похожих на официальные - используется особая технология. Видя, что звонят «оттуда», человек выполняет все указания собеседника. На такой обман попался житель Еврейской автономии, лишившись сбережений.

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Артему (назовем его так) позвонила «сотрудница банка» и сказала, что на его имя оформлена онлайн-заявка на кредит, но бдительного банкира встревожило то, что получателем денег прописан совершенно другой человек, вот она и звонит для подтверждения информации. Разумеется, никакой заявки Артем не оформлял, звонок тут же перевели на «службу безопасности банка».

Там мужчине сказали, что для аннулирования заявки нужно снять наличность со счета и положить ее в «безопасную ячейку». Буквально тут же позвонил «сотрудник полиции», который настоятельно порекомендовал послушать специалистов банка и сделать, как говорят. Мужчина послушно снял деньги и перевел на «безопасный счет».

Апофеозом стал присланный пострадавшему официальный документ о закрытии его счета и открытии другого - даже печать банка стояла как настоящая. Последние сомнения отпали. Но ненадолго: Артем проверил счет - денег не было. Мужчина зашел на официальный сайт МВД, перезвонил по указанным телефонам, попросил позвать «оперуполномоченного Сидорова». А там такого и в помине не было. Более того, полиция не звонит клиентам банков по подобным вопросам.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Артем надеется вернуть деньги. Остальных полиция просит быть бдительнее: бросать трубку, когда звонит «служба безопасности банка», и перезванивать на телефон горячей линии, указанный на вашей кредитке.