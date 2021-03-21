Топ-5 вкусных блюд, которые разнообразят рацион во время Великого Поста

Среди рецептов котлеты, салат, суп, торт и мороженое Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Во время Великого Поста церковь запрещает употребление пищи животного происхождения. Православный мир традиционно отказывается от мяса, молока, яиц, кондитерских изделий, конфет, рыбы, сливочного масла, белого хлеба и алкоголя. «Комсомолка» подготовила Топ-5 вкусных блюд, которые помогут разнообразить рацион в Великий Пост и при этом не нарушить его.

Прежде, чем перейти к рецептам, разберемся, какие продукты все-же можно есть в это время. Итак, среди разрешенных - все бобовые, семечки, орехи, сухофрукты. Можно также употреблять в пищу различные соления и квашения, варенья и соки, мед, соевые продукты, все овощи и фрукты, приправы и зелень, крупы и несдобный хлеб.

Выбор продуктов не большой, но и с ними можно экспериментировать и готовить интересные блюда.

Первое блюдо в Топ-5 - овсяно-грибные котлеты

На вкус эти котлеты ничем не хуже мясных, но готовятся очень просто и подходят для употребления в пищу во время Поста.

Для приготовления котлет понадобится заранее запеченный в кожуре картофель – 150-200 граммов. Овсяные хлопья – 200 граммов. Грибы вешенки или шампиньоны – около 150 граммов, лук, чеснок, соль, перец, масло растительное и 200 миллилитров воды.

Как приготовить: кипятком нужно залить хлопья, картошку сварить или запечь в духовке, грибы обжарить. Измельчить лук и чеснок и смешать все ингредиенты. Сформировать котлеты и пожарить их на раскаленной сковороде примерно по три-пять минут с каждой стороны. Подавать на стол можно с любым соусом.

Второе блюдо топ-5 - салат с крабовыми палочками

В салате можно варьировать продукты, добавлять что-то новое, убирать, что не нравится. Хотя, в этом салате есть рис, поэтому его можно считать вовсе не салатом в привычном понимании, а полноценным блюдом. Он прост в приготовлении и подходит для употребления в пост.

Ингредиенты для салата: крабовые палочки – примерно 200 граммов, рис отварной – по вкусу, консервированные грибы и кукуруза, лук, соль, заправка.

Как приготовить: ингредиенты нарезать, маринованные грибочки предварительно нужно промыть, затем все соединить и заправить майонезом или любой заправкой по вкусу. Салат готов.

Третье блюдо топ-5 - морковный торт

Для этого блюда потребуется терпение, но оно того стоит. Ингредиенты для морковного торта следующие: собственно, морковь – около 150 граммов, мука – 150 граммов, масло растительное примерно 100 миллилитров, стакан сахара, стакан любого сока с мякотью, пол чайной ложки соды, орехи грецкие – 150 граммов, ваниль 10 граммов, щепотка соли.

Как приготовить: Сахар, масло и сок смешать, добавить тертую на мелкой терке морковь, орехи подсушить в духовке и измельчить, замет добавить в тесто, муку, разрыхлитель и ваниль просеять в тесто и перемешать, выпекать торт в разогретой до 200 градусов духовке около 35-40 минут. Остудить и украсить орехами или свежими фруктами, ягодами.

Четвертое блюдо топ-5 - рисовый суп с фасолью

Сытное и легкое блюдо для Поста готовится быстро и является альтернативой любым первым блюдам. На суп нужны 300 граммов фасоли, четверть стакана риса, пара картофелин и моркови, лук, ложка муки, две ложки масла растительного, соль, перец и зелень по вкусу.

Как приготовить: За день залить фасоль холодной водой, затем сварить ее до готовности. Слить, затем засыпать в кипящую воду. Лук, морковь и картофель измельчить как нравится, половину лука и моркови обжарить на масле, добавить ложку муки и еще немного обжарить и затем добавить в кастрюлю, другую половину овощей ссыпать свежими. Все посолить и поперчить, добавить зелень. Суп готов.

Пятое блюдо топ-5 – банановое мороженое

Этот рецепт оценят любители сладкого, не смотря на то, что в Пост запрещено есть конфеты и кондитерские изделия, может появиться необходимость приготовить десерт, и тогда банановое мороженое с какао станет спасением. Для приготовления нужно всего 300 граммов бананов и столовая ложка какао.

Как приготовить: Бананы нужно нарезать тонкими кружочками, выложить на пергамент и заморозить. Затем сложить их в блендер или комбайн, добавить какао и измельчить до кремового состояния. После этого мороженое готово. Украсьте его парой ягод или мятой. Этот десерт по вкусу как настоящее шоколадное мороженое.

«Комсомолка» рассказала, как разнообразить стол во время Великого Поста, не злоупотребляя «запрещенкой». Однако не стоит забывать и про привычные уже каши, жареную картошку с грибами, тушеную капусту и драники.