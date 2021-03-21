«Из рук в руки! Весна безОпасности»: дети Хабаровского края поучаствовали в тематической акции

У каждого класса и группы есть общее тематическое фото с акции Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае закончилась ставшая уже традиционной акция от спасателей МЧС - «Из рук в руки! Весна безОпасности». На протяжении почти двух недель школьники и детсадовцы из 12 муниципалитетов Хабаровского края проводили викторины и рассказывали друг другу о жизнедеятельности в весенний период. Акцию организовывают сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Главной целью мероприятия мы считаем профилактику и предупреждение происшествий в весеннее время года, - сообщили в пресс-службе ведомства, - Ребята активно занимаются, те, что из детских садов и младших классов разместили памятки и папки-передвижки на информационных стендах, вручили памятки и буклеты своим родителям, а старшеклассники вручали памятки на улицах жителям своих населенных пунктов.

В каждом классе и группе педагоги организовали познавательные тематические мероприятия, посвященные теме «Весна безОпасности». На память запечатлели группы на фотографиях.

- Все педагоги, принявшие активное участие в этой акции получат благодарственные письма от Главного управления за пропаганду здорового образа жизни, - сказали в ведомстве.

Организаторы отмечают, что в этот раз акция получила большую поддержку и отклик от образовательных учреждений региона. В числе участников - 79 детских садиков и 85 школ. Всего почти десять с половиной тысяч ребят.

Эти акции – возможность рассказать детям в иной форме о безопасности, показать, какие сезонные риски могут быть в их жизни, способ рассказать и научить, как вести себя дома, на улице, рядом с водой и прочим. Организаторы надеются, что акция поможет все-же снизить число несчастных случаев в крае.