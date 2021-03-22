Приговор за лжесвидетельство вынесен в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

В следующий раз, прежде чем выгораживать знакомого на суде, стоит задуматься - чем это может обернуться уже не для него, а два вас. Не исключено, что из свидетеля по делу можно стать обвиняемым, как, например, случилось с хабаровчанкой, пожалевшей приятеля.

- Судом было установлено, что женщина в ходе производства допроса в качестве свидетеля при проведении очных ставок по уголовному делу, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, умышленно, испытывая желание помочь подозреваемому избежать уголовной ответственности, дала ложные показания, которые не соответствуют действительности, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суть в том, что на прямой вопрос следователей - управлял ли обвиняемый автомобилем, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, она ответила отрицательно. В то же время специалистам удалось достоверно установить, что мужчина, управлявший машиной, был пьян. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить сердобольную хабаровчанку в даче заведомо ложных показаний, а это уже уголовная статья.

Кстати, когда такие показания даются в случае если рассматривается дело о тяжком или особо тяжком преступлении, то лжесвидетелю может грозить до пяти лет в местах не столь отдаленных. Правда, в этом случае женщина, пытавшаяся ввести суд в заблуждение, получила не самое серьезное наказание.

- Краснофлотским районным судом города Хабаровска в отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, - подчеркнули в надзорном органе.

Приговор пока в законную силу не вступил, и у подсудимой есть возможность обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.