Противопожарный сезон: когда начнется, что нельзя, какие штрафы в Хабаровском крае

Хабаровск задыхается регулярно: город окутывает желтоватый смог, дышать на улицах становится невозможно, самочувствие ухудшается Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Противопожарный сезон грядет в Хабаровском крае. В 2021 году зима была малоснежной, а небольшие сугробы стремительно плавятся под воздействием положительных температур. Из-за этого в регионе леса полыхают с начала марта. Противопожарный сезон, по прогнозам специалистов, обещает быть сложным. «КП-Хабаровск» напоминает правила поведения на природе и рассказывает об ответственности за нарушение особого режима.

И ОГОНЬ, И ДЫМ

Леса горя уже сейчас – специалисты потушили пять пожаров на площади 430 гектаров. Населенные пункты не пострадали, жертв нет. Число природных пожаров традиционно увеличивается с открытием дачного сезона в конце апреля-начале мая: садоводы-огородники пускают палы, чтобы сжечь старую сухую траву, до конца не осознавая масштабы бедствия. Свою лепту вносят безответственные шашлычники и хулиганы.

Обычно сильнее всего горят краевая столица (Большой Уссурийский остров) Хабаровский, Комсомольский и имени Лазо районы. Едкий дым от пожаров несет в населенные пункты. Хабаровск задыхается регулярно: город окутывает желтоватый смог, дышать на улицах становится невозможно, самочувствие ухудшается. Ветер дополнительно нагоняет дым из соседних ЕАО, Приморья и китайской провинции Хэйлунцзян, где обстановка с лесными пожарами не лучше. Например, в Еврейской автономии на 22 марта горит 579 гектаров леса.

ПОЖАРАМ БОЙ

Чтобы минимизировать опасность в регионе с 30 марта 2021 года объявляется противопожарный сезон. Все районы до этой даты должны подготовить паспорта безопасности. За неделю комиссии должны будут проверить 400 населенных пунктов, летние лагеря, базы отдыха и другие места массового скопления людей.

Не стоит путать противопожарный сезон с особым противопожарным режимом. В первом случае он вводится по факту появления лесных пожаров, во втором – в качестве профилактической меры, когда наглость поджигателей достигает пика. Во время противопожарного периода запрещено жечь сухую траву, мусор, разводить костры, готовить еду на открытом пламени. Шашлыки можно жарить только в специально отведенных для этого местах.

- В регионе по отдельному плану к борьбе с лесными пожарами уже подготовлено 19 лесопожарных станций и 17 авиаотделений, которыми руководит краевой комитет лесного хозяйства. В распоряжении службы находится 220 единиц спецтехники, силы тушения насчитывают 467 человек. К ликвидации огня в новом сезоне планируется привлечь 20 воздушных судов, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

ПИРОМАНАМ - ШТРАФЫ

Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Если введен особый противопожарный режим, то санкция удваивается.

Для частных лиц штраф составляет от 2000-4000 рублей.

Для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей.

Для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»), которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей - штраф за поджог в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме штрафа виновного могут привлечь к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишить свободы на срок до восьми лет.

ЧЕМ ОПАСЕН СМОГ

В угарном газе содержатся частицы, поражающие, в первую очередь, легкие и повреждающие сосуды. Дым попадает в глаза, от чего они сушатся и краснеют, на коже могут выступить заболевания. Реагирует на интоксикацию и центральная нервная система: появляются бессонница, усталость, раздражительность.

Дым от лесных пожаров особенно опасен для беременных женщин, детей, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. На улице лучше носить маску, притом периодически ее менять, иначе она теряет свои функции.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Ограничить прогулки в детских дошкольных учреждениях.

3. Не открывать окна.

4. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

5. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

6. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

7. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

8. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

9. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.