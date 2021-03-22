«Ставь лайк, кожаный»: играющий на нервах кот из Хабаровска стал звездой в интернете

Кот по кличке Персик за свою недолгую жизнь успел вычислить формулу популярности. Фото: mishka_malyshka1 Фото: Из личного архива героя публикации

Талантливых людей на свете много, а вот талантливых котиков – единицы. Один такой пушистый гений живет в Хабаровске, его суперспособность – быстро обучаться. Кот по кличке Персик за свою недолгую жизнь успел вычислить формулу популярности.

Персик проснулся знаменитым после того, как хозяйка завела питомцу страничку в TikTok. Юлия решила всему миру продемонстрировать таланты своего кота. Пока в арсенале умений смышленого Персика – хождение по естественным делам на унитаз и виртуозная игра не нервах.

На кадрах кот с абсолютно невозмутимым видом гремит пустой металлической миской. Грохочет рыжая мордочка до победного – пока не получает еду. Видео целеустремленного Персика завирусились в интернете, самое популярное из них набрало 1,4 миллиона сердечек от покоренных пользователей. Лайки и просмотры говорят сами за себя: котики нравятся всем.

Внезапно пушистый мурлыка из Хабаровска проснулся знаменитым. Теперь Персик и его хозяйка нарасхват: интервью, показы по телевизору, участие в шоу на федеральном телеканале. Пушистик, кстати, спокойно переносит популярность и не зазвездился, продолжая ритмично греметь металлической миской на кухне в любимом доме.

- Я стала менеджером своего кота. Это очень смешно, но по-другому не назвать. […] А если честно, я всегда заставляла Персика работать и угрожала отдать его в цирк, а надо было всего-то отдать в TikTok, - написала в своем аккаунте Юлия, хозяйка кота.

Пользователи социальных сетей в восторге от новой звезды. В адрес Персика «летят» восторженные комментарии, а юзеры шутят: «Когда лень мяукать», «Бунт на корабле», «Кот как шахтер: забастовку объявил».