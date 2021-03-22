Как сейчас живет Анастасия Ягайлова из Хабаровска, победительница проекта «Большой Брат»

Анастасия планирует вернуться в модельный бизнес или стать телеведущей

Имя хабаровчанки Анастасии Ягайловой в 2005 году прогремело на всю страну - девушка выиграла одно из самых кассовых реалити-шоу «Большой Брат». Тогда Анастасия получила 10 миллионов рублей и планировала остаться в Москве. Но вернулась в Хабаровск и обзавелась семьей. О том, как сложилась ее судьба, Анастасия Ягайлова рассказала в эксклюзивном интервью «КП»-Хабаровск».

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

21 марта 2021 года Анастасии Ягайловой исполнилось 35 лет. А в проект «Большой Брат» хабаровчанка попала в 2005 году - тогда ей едва исполнилось 19 лет. Сразу после старта шоу она стала любимицей телезрителей и обзавелась многочисленными поклонниками. Фанаты даже создали персональную страницу девушки, а в 2008 году в социальной сети ВКонтакте неравнодушные организовали сообщество, которое обновляется до сих пор. Сотни тысяч зрителей ежедневно следили за участием Анастасии в проекте. Как это обычно бывает, нашлось и много «хейтеров». Многие тогда пророчили, что Анастасия не дойдет до финала. Но молодая хабаровчанка не только смогла пережить нападки ненавистников, но и выиграть сложное психологическое соревнование. Как итог - 10 миллионов рублей призовых и многочисленные предложения о продолжении карьеры в Москве.

Настя долгое время работала в одном из крупных модельных агентств Китая

ДОСТАВКА НА ДОМ

Сразу после проекта «Большой Брат» Анастасия решила попробовать свои силы еще в одном крупном проекте «Дом-2». Это было то время, когда на шоу «тусовалась» целая звездная плеяда участников - Ольга Бузова, Алена Водонаева и другие. Однако в этом проекте Анастасия не прижилась - ей пришлось покинуть его спустя некоторое время. Перед девушкой стоял выбор - либо дальше строить карьеру в медиабизнесе, либо заняться собой и обзавестись семьей. Анастасия выбрала второе. Причем поступила достаточно радикально - по настоянию мамы вернулась в Хабаровск.

- Проблема была в том, что шоу «Большой Брат» в России провели всего один раз, поэтому я стала своего рода единственной победительницей за всю историю. Такой меня многие и запомнили. В Европе это шоу проводится регулярно, да и суммы за победу в нем на порядок выше, - рассказала девушка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Неуемная слава преследовала девушку и в родном городе. Фанаты то и дело сторожили ее у подъезда, а многочисленные поклонники задаривали подарками. От известности пришлось скрываться в соседнем Китае - Анастасия получила предложение поработать моделью в одном из крупных модельных агентств Поднебесной. И незамедлительно согласилась, уехав на долгое время за границу.

- Я жила в Шанхае и участвовала в нескольких проектах, а однажды на меня вышел один известный американский фотограф, пригласил на съемки, - говорит Анастасия. - Причем никто не знал, что я была победительницей популярного на тот момент шоу. Я работала в Гонконге и там обзавелась приличным количеством связей. В модельном бизнесе мне как раз помогла хабаровская закалка - в школьные годы я посещала Дальневосточный театр моды, откуда в свое время выпустилось много именитых моделей.

Однако в 2008 году все же поняла, что семья - это главное, и вернулась в Хабаровск. К этому моменту ажиотаж вокруг нее немного поутих, и Анастасия, наконец, смогла полноценно обустроить свою личную жизнь. Встретила молодого человека, вышла за него замуж, родила ребенка. Но не сложилось - спустя год пара рассталась. На руках у молодой мамы - годовалый сын и родительская ответственность. Наступили непростые времена - из-за ребенка Настя уже не могла ездить в Китай на съемки. Осталась в родном городе и посвятила себя целиком воспитанию сына.

После оглушительной победы в шоу, Настя посвятила себя семье

ВТОРОЙ БРАК

Спустя некоторое время Анастасия Ягайлова встретила парня, с которым решила снова связать себя узами брака. Работа мужа была связана с командировками, поэтому в жизни Анастасии начался «кочевой» период. За пару лет она сменила место жительства в нескольких городах России. В конечном счете семья осела в Иркутске - здесь у девушки живут родственники. Через несколько лет она родила второго ребенка. Но со вторым мужем тоже пришлось расстаться. После этого начался непростой период - Анастасии даже пришлось жить в центре помощи матери и ребенка. Прописку тоже не удавалось оформить - помогли друзья и даже абсолютно незнакомые люди.

- После проекта «Большой Брат» на меня свалилась известность, и я, признаться, к ней была не готова. Это сейчас я понимаю, что популярность - это медаль о двух сторонах. Я тогда получала очень много писем от разных людей из многих городов. Просили вернуться на телевидение, стать актрисой и продолжать творческую карьеру. Одна девушка даже призналась, что я ей жизнь спасла. И тогда я поняла, что известность - это еще и огромная ответственность, - говорит Анастасия.

Сегодняшняя Анастасия Ягайлова - это, прежде всего, мама

ЧТО СЕЙЧАС

Сегодняшняя Анастасия Ягайлова живет в Иркутске с двумя детьми. Девушка полностью посвятила себя семье - воспитывает двух сыновей, старший хочет стать профессиональным футболистом.

- У меня в жизни сейчас непростой период, но я хочу вернуться в шоу-бизнес. Планирую переехать в Москву и попробовать себя в качестве телеведущей. Можно попробовать вернуться в модельный бизнес, например, стать лицом какого-нибудь известного европейского бренда. Я творческий и целеустремленный человек, поэтому планов у меня много, - говорит хабаровчанка.

В соцсетях Настя проявляет периодическую активность. К примеру, на ее аккаунт в инстаграме подписано свыше 2800 пользователей. А вот страницу ВК, по заверению самой Анастасии, взломали, поэтому ей пришлось создать новую.

- У меня сейчас другая фамилия, поэтому многие не знают моего звездного прошлого. Недавно меня пригласили на местный телеканал ведущей одной из программ. Зарплату предложили небольшую, но я была согласна работать за эти деньги. В конце концов, мне позвонил директор канала и сообщил, что они узнали мою настоящую фамилию, и сказал, что они не смогут потянуть по деньгам такую знаменитость. Хотя я очень хотела работать там. Вот такая несправедливость, - делится девушка.

А вот в Хабаровск Анастасия возвращаться не планирует.

- У меня в родном городе остались родственники, но переезжать обратно я уже не хочу. Буду двигаться только вперед, - резюмирует Анастасия.