Депутаты гордумы Хабаровска досрочно прекратили полномочия председателя Михаила Сидорова

За смещение Михаила Сидорова с поста председателя гордумы проголосовало большинство депутатов Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 21 марта 2021 года на 36 заседании городской думы Хабаровска большинством голосов депутатов были прекращены полномочия председателя Михаила Сидорова.

За досрочное освобождение от должности председателя гордумы Михаила Сидорова проголосовало 20 депутатов.

По уставу городской думы исполняющим обязанности председателя должен быть назначен один из заместителей. В ходе голосования им был назначен Юрий Ягодин, председатель комитета по социальным вопросам хабаровской городской думы.