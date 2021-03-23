Куда сходить в Хабаровске на весенних каникулах: цирк, кино или театр теней

В 2021 году школьные каникулы продлятся неделю — с 22 по 28 марта Фото: Юлия АЛЕХИНА

Едва школьники отошли от продолжительных новогодних праздников и ярких выходных 23 февраля и 8 Марта, как снова нужно отдыхать. Рассказываем, как можно провести эту неделю интересно, с пользой, а главное - не дома перед компьютером.

ЦИРК В ХАБАРОВСКЕ!

Давно в нашем городе не было масштабных представлений. Поэтому гастроли государственного цирка Бурятии для хабаровчан, несомненно, праздник. Артисты приехали в краевую столицу с программой «4 стихии». О шоу организаторы говорят, что это симбиоз четырех направлений: иллюзии, акробатики, эквилибра и клоунады. Обещают, что это цирковое представление не даст заскучать как детям, так и взрослым.

Культурно отдыхать надо уметь. Фото: Министерство культуры Бурятии

Для зрителей Хабаровска артисты цирка Бурятии подготовили новые номера, которые поражают своей смелостью и артистичностью. Воздушные гимнасты, групповая скакалка, акробатика, клоуны, которые рассмешат любого. Красочное шоу бурятского цирка подарит каждому праздничное настроение.

Когда: ежедневно с 22 по 28 марта.

Где: ул. Краснореченская, 102.

Начало: 12:00, 17:00.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

Какие каникулы без похода в кино? Благо выбор фильмов и мультфильмов на неделю очень радует. Несомненным фаворитом среди детей и взрослых является мультфильм «Душа», который вышел в широкий прокат еще в январе. Если вы не успели познакомиться с ним, обязательно сделайте это во время каникул. Также уже не первую неделю в прокате зрителей радуют мультфильм «Райя и последний дракон», новая экранизация «Том и Джерри» и российская сказка с хорошими спецэффектами «Конек-горбунок».

Среди новинок же можно посмотреть мультфильмы «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», «Айнбо. Сердце Амазонии» и российский фильм «Пальма». В последнем рассказывается история овчарки по кличке Пальма и девятилетнего мальчика Коли. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. В фильме поднимается не только вопрос дружбы, но и жизненных приоритетов, а также воспитания.

Кроме того, 25 марта в прокат выйдет японский мультфильм «Ая и ведьма». Премьера запланирована в кинотеатре «Гигант».

Время начала сеансов и стоимость билетов уточняйте на сайте и в кассах кинотеатров.

Когда: с 22 по 28 марта.

Где: все кинотеатры города.

УЧИМСЯ ТЕАТРУ

У музея «Мир говорящих машин» к весенним каникулам подготовлена целая образовательная программа - серия театральных мастер-классов «Домашний театр». Прийти можно как на один мастер-класс, так и на все четыре.

Мир говорящих машин

- Вместе мы создадим театральных кукол и оживим предметы, а также попробуем свои силы в работе с тенями, - рассказывают организаторы. - Суть мастер-классов заключается в том, чтобы рассказать историю, не одну, а множество ее вариантов. Ведь театр, в первую очередь, это рассказ и умение делиться им со зрителем.

Занятия проведет Доминик Гонсовски - кукольник, музыкант, композитор родом из Польши. В настоящее время Доминик бродит по разным театрам кукол России, а в свободное время реализует себя в музыкальном, и не только, творчестве. Ученик многих театральных мастеров, таких как: Адам Валны (Польша), Владимир Захаров, Джагдиш Бхатт (Индия). Создатель польско-российского семейного театра «Материя».

Когда: ежедневно с 23 по 26 марта.

Где: ул. Фрунзе, 50.

Начало: 15:00, 15:30.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

- Чтобы хорошо провести каникулы, не обязательно выезжать за город, это можно сделать и в родном городе, - уверяют организаторы экскурсионных программ «Дальневосточные каникулы».

И специально к весенним каникулам подготовили программу «Спортивный день на свежем воздухе». Детей ждут занятия на скалодроме, в веревочном парке, в лучном тире. Кроме того, запланированы «Веселые старты» и соревнования по лучному бою. А вишенкой на торте станет экскурсия по «Истории стрелкового оружия России».

Когда: 25 марта.

Начало: 10:00.

К ХВОСТАТЫМ БРАТЬЯМ

На выходные можно сходить посмотреть на весенний краевой чемпионат по Dog Puller. Это достаточно новый вид спорта для собак. Его главный принцип - доступность. То есть заняться этим видом спорта можно любым собакам независимо от их первоначальной физической формы, проблем со здоровьем и породы.

На выходные можно сходить посмотреть на весенний краевой чемпионат по Dog Puller Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соревноваться собаки будут в двух дисциплинах - пуллер-бег и пуллер-прыжки. Зрелище должно быть интересным. Во время бега владелец бросает кольца, и собака должна успешно поймать их и вернуть ему. А в прыжках владелец поднимает руки с кольцами, и собака должна прыгать и ловить их пастью.

Когда: 27 марта.

Где: городской парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Начало: 12:00.