Топ-5 первоапрельских розыгрышей для коллег

«Экран смерти и бездыханная мышь» - розыгрыш для компьютерщиков Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В преддверии самого веселого дня в году - первого апреля - «Комсомолка» подготовила для читателей топ-5 самых креативных и веселых розыгрышей, которые легко можно устроить в рабочем коллективе. Организаторам розыгрышей стоит быть бдительными, ведь реакция людей может быть совершенно непредсказуемой.

Первый розыгрыш топ-5 - «Горчички?»

Этот розыгрыш стал уже, наверное, классикой первоапрельского юмора. Суть его заключается в следующем: нужно взять любое сдвоенное печенье, у которого посередине сладкая начинка. Лучше всего подойдет Орео, так как отведать его мало кто отказывается. Аккуратно разделив две печенюшки, нужно убрать ножом начинку, а вместо нее намазать смесь из зубной пасты с горчицей. Затем печенье соединить и выложить на блюдо в качестве угощения для коллег.

Совет: начинку можно сделать абсолютно любую, например, майонез с соевым соусом и перцем, сметану с приправами и прочее. Но приготовьте заранее воду, чтобы коллеги не метались по офису в поисках спасения.

Второй розыгрыш топ-5 - «Экран смерти, бездыханная мышь и обратный отсчет»

По сути это три разных розыгрыша, но если их соединить, то эффект будет гораздо лучше. Рассказываем: нужно сделать скриншот экрана с неработающего компьютера - тот самый синий фон и куча белых строк. Заранее переместить все, что есть на рабочем столе у коллеги, в отдельную папку и скрыть ее. Установить картинку синего экрана на фон рабочего стола, а на индикатор мышки наклеить бумажку или лейкопластырь. Когда оппонент запустит компьютер, он увидит синий экран, станет в панике водить мышкой, которая тоже не работает. Для пущего эффекта можно записать звук обратного отсчета и включить очень громко, когда коллега обнаружит поломку компьютера. Подойдет что-то вроде: «До ликвидации здания осталось 20, 19, 18, 17… До полного уничтожения здания осталось 10,9,8…». Любой, кто более или менее понимает в компьютерах, оценит розыгрыш по достоинству.

Третий розыгрыш топ-5 - «Мышь»

Этот розыгрыш сработает с женской половиной коллектива. Визг и паника в офисе будет обеспечена, если получится найти игрушечную мышку, которая выглядит совсем как настоящая. Если в офисе есть кухня или обеденная зона, то нужно как бы опрокинуть коробку печенья на пол, пару штук положить рядом, а прямо возле приоткрытой части коробки усадить мышь. Для дополнительного эффекта можно записать на диктофон шуршащие звуки и включить, когда «жертва» пойдет на кухню. Еще одним дополнением к правдоподобности может стать «шевеление» мышки. Для этого можно прицепить к игрушке леску и растянуть через дверной проем и потихоньку подтягивать за леску мышь.

Четвертый розыгрыш топ-5 - «Разлитое молоко»

К этому розыгрышу придется тоже заранее подготовиться. Обычный клей ПВА нужно разлить на стекло, кляксу лучше делать побольше, затем подождать, когда клей высохнет, и положить получившуюся кляксу на клавиатуру коллеге, или на процессор компьютера. Рядом можно поставить стакан с молоком, или положить пустой стакан рядом с кляксой, как будто он упал, и содержимое вылилось.

Пятый розыгрыш топ-5 - «Провинился»

Этот розыгрыш подойдет для коллектива, где не очень-то строгий начальник. Исполнителем розыгрыша должен быть руководитель, который желает поднять настроение своим подчиненным. Суть розыгрыша вот в чем: в фотошопе нужно соединить три изображения лица человека, чтобы получился выпуклый эффект. Картинку затем нужно заламинировать и поместить в трехлитровую банку с жидкостью серо-коричневого цвета. При искажении от стекла и жидкости картинка будет сильно напоминать отрезанную голову. Задача начальника накануне сильно поругаться и поспорить с подчиненным, договориться, чтобы тот первого апреля пришел на работу позже обычного, например, на час. Хорошо если во время ссоры будет выкрикнуто: «Я тебе голову оторву». В день розыгрыша начальник ставит банку к себе на стол и по очереди вызывает подчиненных, за закрытой дверью он просит помочь скрыть следы преступления и показывает банку. Реакция будет непредсказуемая.

Вот так каждый коллектив может повеселиться первого апреля, однако стоит быть начеку, ведь никто не знает, какой розыгрыш приготовили именно для вас.