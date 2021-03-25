«КП – Хабаровск» проводит конкурс детских рисунков «За пределами Земли»

Конкурс проводится с 1 по 14 апреля, работы принимаются с 26 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

«Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели», - так в начале 20 века сказал знаменитый русский ученый и основоположник современной космонавтики Константин Циолковский. И вот спустя 110 лет человечество уже запускает в космос многоразовые корабли, бороздит пустынные просторы Марса, а подготовка космических туристов стала обычным делом. И все же главной отправной точкой в освоении космоса стал полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. К 60-летию этой важной для всего человечества даты «Комсомольская правда – Хабаровск» проводит конкурс детских рисунков «За пределами Земли».

Условия конкурса простые – в нем участвуют работы детей трех возрастных групп: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 16 лет. Победитель определяется общим количеством голосов за определенный рисунок. Ограничение по количеству рисунков – не более 1 на участника. Количество участников не ограничено. Работы принимаются с 26 марта, голосование будет активно с 1 по 14 апреля. Итоги подведем 15 апреля, награждение победителей 16 апреля.

Работы можно присылать на почту: peter.molotov@phkp.ru

Обязательно указывайте ваше имя и контактный телефон (на сайте опубликованы не будут).

Победители получат подарки от спонсоров и именные дипломы от редакции.

Внимание: Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.