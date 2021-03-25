Пожары в Хабаровском крае: 21 возгорание сухой травы за сутки

Из-за теплой погоды палы сухой травы продолжаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае подразделения пожарной охраны выезжали на вызовы о возгорании сухой травы 21 раз. Большинство из них зафиксировано на территории Комсомольска-на-Амуре. Несколько случаев было в Амурске. В основном возгорания сухой травы отмечены вблизи жилых домов, гаражей, автостоянок, на пустырях в черте города.

— В весенний период основной причиной возгораний становится деятельности человека. Поэтому уже сейчас, как только сошел снег, надо привести свои участки, огороды, придомовые территории в пожаробезопасное состояние. Убрать на огороде сухую траву и накопившийся мусор, остатки досок и ветхие вещи, горючие материалы разместить на безопасное расстояние от домов и построек. Сделать запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения. Эти простые меры защитят ваш дом от возгораний и уберегут от перехода огня с соседних участков, — отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

Из-за пала травы в Комсомольске-на-Амуре уже пострадал частный гараж вместе с находящимся в нём автомобилем. По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица для привлечения к ответственности.

По данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на 25 марта на территории края один природный пожар площадью в 15 га. Расположен он в 6 км на северо-восток от села Новокуровка. Пожар был локализован Уликанским лесничеством. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении были задействованы 11 специалистов и два вездехода. С начала пожароопасного сезона зафиксировано шесть лесных пожаров общей площадью 445 га.

В этом году пожары в Хабаровском крае и Еврейской автономной области начались раньше обычного. Такую тенденцию Дальневосточное УГМС объясняет малоснежной зимой и ранней весной. Ожидается, что самым опасным периодом будет май.

Напомним, что первый лесной пожар в этом году произошел 13 марта на территории Кур-Урмийского лесничества. К завершению тушения площадь возгорания составила 20 га. В Еврейской автономной области первый лесной пожар произошёл 15 марта. Площадь возгорания составила 7 га.