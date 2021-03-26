«Летчики не умирают, просто небо выбирают»: пилот из Комсомольска погиб при крушении самолета под Калугой 23 марта 2021 года

В числе тех, кому не суждено было вернуться с задания, - комсомольчанин Вадим Белослюдцев Фото: Из личного архива героя публикации

На аэродроме в Калужской области произошло крушение самолета 23 марта 2021 года. Жесткую посадку совершил ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. В трагедии погибли трое военных летчиков, одному удалось спастись. В числе тех, кому не суждено было вернуться с задания, - комсомольчанин Вадим Белослюдцев, командир авиационного бомбардировочного полка.

После окончания училища в 1994 году Вадим служил в разных регионах страны и даже в Сирийской Арабской республике Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

ЛЮБИЛ

Вадим Белослюдцев родился в Комсомольске-на-Амуре 22 октября 1972 года. Учился будущий летчик в средней школе №1, затем уехал в Барнаул, где поступил в Военное высшее летное училище. Здесь же получил путевку в небо и обрел семью. В Комсомольске у Вадима остались близкие родственники, которых он часто навещал.

После окончания училища в 1994 году Вадим служил в разных регионах страны и даже в Сирийской Арабской республике. Летчик прошел путь от лейтенанта до полковника. Последнее время Вадим руководил авиационным отрядом Ту-22М3 в Шайковке Калужской области, где и произошла трагедия.

Летчик прошел путь от лейтенанта до полковника Фото: Из личного архива героя публикации

Полковник любил фотографировать и снимать видео самолетов с воздуха. Завораживающими снимками он делился на портале авторских авиационных снимков. В его профиле десятки фотографий различных самолетов и вертолетов: Ту, Ан, МиГ, Ил и родные сердцу комсомольские Су-27.

- Все сослуживцы полковника Белослюдцева знали его отважным, мужественным, самоотверженным, командиром, профессионалом своего дела, честным и порядочным человеком, настоящим офицером. Вадим Владимирович любил небо, любил летать, любил своих близких, любил свою Родину, любил жизнь, - поделился Иван Лаврентьев, официальный представитель мэрии Комсомольска-на-Амуре.

Последнее время Вадим руководил авиационным отрядом Ту-22М3 в Шайковке Фото: Из личного архива героя публикации

Власти Комсомольска выражают соболезнования родным и близким, однополчанам командира авиационного бомбардировочного полка. Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к словам скорби.

Прощание с Вадимом Белослюдцевым пройдет 27 марта, в субботу, в 12:30 в ритуальном зале на улице Копровой, 10.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Крушение самолета под Калугой 23 марта 2021 года произошло во время учебного полета из-за нештатного срабатывания катапульт. Высота была недостаточной для раскрытия парашюта, поэтому трое членов экипажа при приземлении разбились насмерть, одному летчику удалось выжить. Вооружения на борту не было.

В обстоятельствах ЧП разбирается специальная комиссия Военно-космических сил РФ.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Ту-22М3 – дальний бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

Первый опытный Ту-22М3 совершил свой первый полет 20 июня 1977 года.

С 1978 года был запущен в серийное производство.

В марте 1989 года в окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение.

Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

Летно-технические характеристики Ту-22М3:

Размах крыла при стреловидности 20° – 34,28 м

Размах крыла при стреловидности 65° – 27,70 м

Длина самолета – 42,46 м

Высота самолета – 11,05 м

Максимальная взлетная масса – 124 т

Максимальная скорость полета – 2000 км/час

Тактический радиус действия – 2200 км

Практический потолок – 14 000 м

Экипаж – 4 человека

ВООРУЖЕНИЕ:

Ракетное вооружение самолета состоит из одной (под фюзеляжем в полуутопленном положении), двух (под крылом) или трех управляемых ракет Х-22Н (или МА), предназначенных для поражения крупных морских и наземных целей на дальностях 140-500 км.

В ходе модернизации вооружение бомбардировщика было дополнено гиперзвуковыми ракетами малой дальности Х-15. Шесть ракет размещаются в фюзеляже, еще четыре ракеты подвешиваются на внешних узлах под крылом и фюзеляжем.

Бомбовое вооружение состоит из обычных и ядерных свободнопадающих бомб общей массой до 24 000 кг.

Оборонительное вооружение самолета состоит из системы пушечного вооружения с пушкой типа ГШ-23 (скорострельность - до 4000 выстрелов в минуту). Самолет оснащен комплексом радиоэлектронного подавления и автоматом пассивных помех.

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