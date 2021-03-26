Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

Алина Еременко, она же Алина Хенесси - имя, которое периодически всплывает в информационном поле. Девушка, если этот термин можно употребить по отношению к актрисе, снимавшейся в фильмах для взрослых, произвела фурор в 2015 году, когда взяла премию AVN Awards.

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

Эту премию недаром называют «Порно-Оскар», и обладательница награды автоматически попадает в топ порноактрис мира. Думала о таком успехе 18-летняя Алина, когда стала демонстрировать себя по вебкам? Наверняка - не случайно в одном из интервью она заявила, что девушки, идущие в этот бизнес и не претендующие на лавры, многого не добьются.

Ну а началось все в далеком 2008 году, когда молодая Алина Еременко переехала из Комсомольска-на-Амуре, где родилась, закончила школу, и где живут ее родители, в Санкт-Петербург, поступать в университет.

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

Стипендии не хватало, и подруга позвала ее в студию - подработать вебкам-моделью. Откровенная девушка стала популярной, у нее появились постоянные клиенты, мало того - перспективную студентку заметили и позвали сниматься в картинах для взрослых. Недолго думая, Алина согласилась, хотя понимала, какой ажиотаж может вызвать ее появление в порноиндустрии у бывших одноклассников, однокурсников и прочих бывших (которых, судя по некоторым интервью, у нее было не так уж и мало).

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

Впрочем, повозмущавшись, знакомые приняли выбор Алины, и если и не одобрили его, то сильного негатива по отношению к своей землячке не высказывали. Карьера актрисы набирала ход. Девушка работала буквально на износ. Что называется - чем дальше, тем больше - по приглашению продюсеров она стала бывать в Европе. Ее активно приглашали на трехнедельные съемочные туры. А затем она и вовсе перебралась в Будапешт.

В течение нескольких лет девушка активно снималась в разного рода фильмах, несколько раз номинировалась на «Порно-Оскар», но награду получила только спустя семь лет после начала карьеры. AVN Awards 2015 досталась ей в номинации «Лучшая секс-сцена в фильме зарубежного производства». Награду с российской актрисой разделила Саманта Бентли и легендарный Рокко Сиффреди.

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

- О том, что мы выиграли, я узнала от своей напарницы по той самой сцене. Я еще спала, у нас здесь было раннее-раннее утро. Саманта написала мне: «Ура! Мы выиграли!». Она тоже была очень рада, - рассказывала Алина Еременко.

На вручение статуэтки (только статуэтки, никаких премий победительницам не полагается) порнозвезда попасть не сумела - не смогла вовремя оформить визу. Заодно после победы российская актриса практически перестала сниматься в фильмах с мужчинами.

Объясняется это просто - Алина завела отношения с парнем, он в принципе был не против съемок, но моральные принципы не позволили девушке практиковать секс с другими партнерами мужского пола. Хотя на девушек это правило не распространялось, так что съемки в формате «девушка плюс девушка» - продолжились.

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

С парнем Алина скоро рассталась, но в фильмы «с мальчиками» не вернулась. Всплеск интереса к комсомольчанке возник после того, как Алина предложила Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон, если тот забьет пять мячей до конца сезона. К сожалению (а может, к счастью), форвард с заданием не справился.

Вторая попытка была годом спустя, когда Алина пообещала нападающему отдаться за два гола подряд на Евро-2016. Мотивация не сработала и на этот раз. Третья попытка «поднять футбол на должный уровень», но уже в отношении всей сборной, была предпринята еще годом спустя. И опять футболисты остались безучастными. В 2017 году Алина стала лицом рекламной кампании одной из букмекерских контор.

Как сейчас живет Алина Еременко (Хенесси) - актриса фильмов для взрослых. Фото: инстаграм Алины Еременко

Сейчас Алина выступает больше продюсером, помогая девушкам обрести себя в бизнесе, иногда позирует для откровенных фото, ведет инстаграм и в одной из социальных сетей свой канал.

- Решила, что возвращаться не хочу, - утверждает Алина в одном из интервью. - Во-первых, не собираюсь всю жизнь сниматься в порно, это все-таки временная работа. Во-вторых, я остаюсь в бизнесе как агент. Из-за того, что я перестала сниматься, у меня появилось больше свободного времени для работы в агентстве.

Впрочем, поклонники вниманием порноактрису не обделяют - в инстаграме у нее нет отбоя от желающих пообщаться напрямую со знаменитостью.

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