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Происшествия26 марта 2021 15:23

Пожар на Советской, 8 в Хабаровске: людей эвакуировали, одного человека увезли в реанимацию

В тушении задействованы порядка 30 пожарных и около восьми единиц техники
Оксана ШЕМЕТОВА
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Пожар на Советской, 8 в Хабаровске: людей эвакуировали, одного человека увезли в реанимацию

Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровске вечером, 26 марта горела квартира в деревянном доме по улице Советской, 8. Сразу после того, как сотрудникам МЧС поступил вызов, они оперативно отправились на место. Всего в спасательной операции было задействовано восемь единиц техники и 30 пожарных.

Всех жильцов эвакуировали из дома. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, его доставили в реанимационное отделение. Предположительно, у него отравление угарным газом.

Очевидцы рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что во дворе царит паника и хаос.

- Был сильный запах гари и очень много машин МЧС для такого пожара. Когда пожарный лез в окно, женщина оттуда громко кричала, что никуда не пойдёт. Из квартиры доносились крики, было очень громко, - говорят очевидцы происшествия.

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