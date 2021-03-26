Пожар на Советской, 8 в Хабаровске: людей эвакуировали, одного человека увезли в реанимацию Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровске вечером, 26 марта горела квартира в деревянном доме по улице Советской, 8. Сразу после того, как сотрудникам МЧС поступил вызов, они оперативно отправились на место. Всего в спасательной операции было задействовано восемь единиц техники и 30 пожарных.

Всех жильцов эвакуировали из дома. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, его доставили в реанимационное отделение. Предположительно, у него отравление угарным газом.

Очевидцы рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», что во дворе царит паника и хаос.

- Был сильный запах гари и очень много машин МЧС для такого пожара. Когда пожарный лез в окно, женщина оттуда громко кричала, что никуда не пойдёт. Из квартиры доносились крики, было очень громко, - говорят очевидцы происшествия.