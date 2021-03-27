Дождь, снег, ветер: штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае

Непогода может стать причиной нарушений на объектах энергоснабжения Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену теплым денькам в Хабаровский край пришла непогода. На регион обрушились снег и дождь. Господствовать такая погода будет несколько дней. Объявлено штормовое и экстренное предупреждение.

Дождь и мокрый снег будут идти в Хабаровске 27 и с 29 по 30 марта. Ветер, по прогнозам синоптиков, усилится до 14 метров в секунду. Об этом рассказали в Дальневосточном УГМС.

Непогода может стать причиной нарушений на объектах энергоснабжения. Из-за ветра могут произойти аварии, отключения, перехлесты и обрывы проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ.

- В населенных пунктах и за их пределами усиление ветра может привести к повреждению и обрушению слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций и старых деревьев, вследствие чего возможны повреждения (обрывы) ЛЭП, а также повреждения автотранспорта, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.