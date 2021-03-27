Педагог из школы № 38 стал лучшим учителем в Хабаровском крае

На пути к заветному титулу Дмитрию Морозову предстояло показать свое мастерство Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Учитель года - 2021». Лучшим признан педагог Дмитрий Морозов, который преподает ученикам школы № 38 историю и обществознание. Учитель получил не только деньги, но и право представить край во всероссийском туре конкурса.

На пути к заветному титулу Дмитрию Морозову предстояло показать свое мастерство. Среди заданий - написать эссе, провести коррекционные и учебные занятия с детьми, методический семинар, классный час и защитить образовательный проект. В суперфинал из 93 педагогов вышли шесть участников-победителей в каждой номинации. Последним этапом соревнований стала пресс-конференция «Вопрос учителю». Дмитрий Морозов оставил своих соперников позади и вырвал победу.

- Конкурс «Учитель года» объединяет все наше творческое педагогическое сообщество, поэтому в нём нет проигравших. Единственным победителем в нём становится Хабаровский край. Его педагоги, его дети, его родители. Обещаю приложить все усилия, чтобы достойно представить регион на финальном этапе, - сказал Дмитрий Морозов.

Лучший педагог региона получил премию в размере 100 тысяч рублей и статуэтку «Большой Хрустальный пеликан». Главный приз - поездка в Москву на всероссийский этап этап конкурса, который пройдет осенью.

Победителем в номинации «Лучший учитель-дефектолог» стала Александра Карпова из хабаровской школы-интерната № 6. Первое место за преподавание родного языка взяла Марина Эльтун из школы Бельговского сельского поселения.

- «Лучший педагог-психолог» - Наталья Актанко из детского сада № 5 поселка Хор. Лучшим преподавателем-организатором ОБЖ стал Владимир Огнев, учитель гимназии восточных языков № 4. Воспитателем года признана Ольга Мотькина из детского сада «Веселые ребята» села Новый мир, - добавили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Премии по 25 тысяч рублей получили 12 лауреатов конкурса. Победителям в каждой номинации достались «Хрустальные пеликаны» и сертификаты на 50 тысяч рублей.