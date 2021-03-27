Земский учитель на Колыме взяла 2 миллиона рублей, уволилась и уехала с деньгами

Алла досрочно расторгла договор и вместе с супругом и детьми вернулась обратно в Республику Алтай Фото: Артем КИЛЬКИН

Обеднели российские села: люди перебираются в города, работать почти некому. От нехватки кадров особенно задыхаются деревенские школы. Чтобы решить проблему в 2020 году в стране заработала программа «Земский учитель», по которой педагоги могут получить деньги за труд в глубинке. Одна такая работница системы образования приехала в Магаданскую область, но не смогла справиться с жизнью на севере.

Алле (имя изменено - прим. ред.) под 50 лет, она приехала на Колыму в 2020 году из Республики Алтай. Женщина перебралась вместе с мужем и двумя детьми, еще один ребенок остался на родине. Семья попала в поселок Мяунджа с населением чуть больше 1,5 тысячи человек, но продержалась порядка 3,5 месяца.

Резонный вопрос: «Зачем семье срываться с места и ехать в далекую Магаданскую область?», ответ: Деньги. За работу по программе «Земский учитель» на Дальнем Востоке платят 2 миллиона рублей «подъемных». Деньги отдают сразу, но с условием: педагог должен пять лет проработать в глубинке. Если учитель не сможет вынести тяготы сельской жизни, то вполне может расторгнуть договор досрочно и вернуть деньги.

- На Колыме была установлена квота в пять вакансий. Учителей распределили по школам Ольского, Сусуманского, Тенькинского, Ягоднинского, Северо-Эвенского округов. В Тахтоямске и Мяундже педагоги проработали несколько месяцев. В последнем поселке учитель отказалась возвращать «подъемные», - рассказали «КП» в правительстве Магаданской области.

Алла досрочно расторгла договор и вместе с супругом и детьми вернулась обратно в Республику Алтай. Женщина сказала, что ей нужно присматривать за тяжелобольным отцом. Больше половины из 2 миллионов рублей учительница успела потратить. Алла «кормила завтраками» несколько месяцев, затем исчезла и на днях заявила, что не может отдать деньги. Чиновникам оставалось только развести руками и начать готовить документы в суд, чтобы взыскать выплату в полном объеме.