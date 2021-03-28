Дым или туман: Хабаровск накрыло пеленой [фото]

В Хабаровске держится высокая влажность - 94-98%, вдыхаешь воздух и чувствуешь сырость Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

С утра воскресенья над Хабаровском стоит пелена и, сидя в квартире, не разберешь то ли туман это (все же день пасмурный и дождливый), то ли дым от пожаров натянуло. Корреспондент «Комсомолки» прогулялся по улицам, чтобы разобраться.

Небо затянуто облаками, от того город выглядит неярким и немного унылым Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Первый признак дыма это, конечно, запах и затрудненное дыхание. Но ничего такого лично я не ощутила. Плюс по горизонтали видимость хорошая, стоя на площади Славы, я хорошо видела здания вдоль улицы Тургенева. Скрывались в дымке верхние этажи высотных зданий: еле уловимая пелена висела над верхними этажа дома радио, прятались в тумаке макушки «Амурских зорь», со смотровой площадки Спасо-Преображенского храма не виден левый берег и размыт затон.

Шар на здании Дальневосточного УГМС (он же Хабаровский гидрометцентр) в тумане не терялся. Глядя на него, вспомнила старый анекдот (да простят меня синоптики, чей труд я искренне уважаю) про предсказание погоды по гвоздю. Перефразируя старую шутку: если шар мокрый – идет дождь, шар не виден – туман, шар упал – землетрясение.

Шар виден, значит, туман несильный Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

А если серьезно, то уже завтра к нам наведается циклон с мокрым снегом и сильным, порывами до 13 м/с, ветром. Так что не убирайте теплую одежду, будьте осторожнее в пути, особенно в загородных поездках. И, кстати, несмотря на то, что реки еще покрыты льдом, лучше на него не выходить. Температурные качели, которые нам устроила природа в середине марта, ослабили его. Любуйтесь ледяными просторами с берега, а за рыбой идите в магазин. Пусть это неспортивно, зато, во-первых, безопасно, во-вторых, улов гарантирован.