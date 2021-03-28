Хабаровские дачники просят решить проблему брошенных участков

Бесхозные огороды превратились в головную боль для активных дачников Фото: Администрация Хабаровска

Дачники Хабаровска обеспокоены проблемой брошенных участков, сообщает пресс-служба администрации города. Последние годы проблема приобретает еще больший размах: хозяева либо уезжают в другие регионы, махнув рукой на дачу, либо просто бросают участок, который не могут возделывать из-за возраста.

Как говорят председатели садоводческих товариществ, в Хабаровском районе есть СНТ, где заброшены свыше 80% участков. Оформлены в собственность они были еще в девяностые, документы на них старого образца и нет кадастровых номеров. Разыскать владельцев председатели СНТ не в состоянии. Изъять земли, например, в муниципальную собственность нельзя – это частные владения.

- Наличие таких брошенных участков – это пожары, мусор и невозможность поставить земли общего пользования на кадастровый учет. Если в общество входит 400 участков, из которых используется только 100, без голосов остальных трех сотен собственников (которых невозможно найти), поставить территорию СНТ на учет нельзя, - объяснила Наталья Митина, представитель хабаровских дачников. Между тем, если бы эти участники выставили на продажу, многие охотно купили бы их.

В пресс-службе мэрии Хабаровска добавили, что такая проблема существует по всей стране. В Госдуме зреет мысль о законопроекте, который бы позволил с одной стороны привлекать к ответственности владельцев брошенных и фактически неиспользуемых участков. С другой – стимулировал бы их или ухаживать за землей, или продать тем, кто готов вложить в нее свой труд.

В Хабаровском крае действует свыше 500 садоводческих некоммерческих товариществ, в которых состоят более 150 тысяч человек.