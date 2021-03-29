«Солнца на этой неделе не увидим»: Галина Брынцева о погоде в Хабаровском крае на неделю

К началу апреля будет уже теплее Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Весна пришла в Хабаровский край с какой-то неопределенностью и стеснением. Вот-вот вроде бы распогодится, солнце выглянет, а потом раз - и снова тучи хмурые, снег с дождем. Да оно и немудрено - небесная канцелярия иногда подкидывает нам снежные сюрпризы и в середине апреля, чего уж говорить про конец марта.

Каждый понедельник и пятницу на связи с ведущими радио «Комсомольская правда» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС». Во время эфира Галина Анатольевна рассказывает, какая погода ожидается на территории края на предстоящую рабочую неделю или в ближайшие выходные. Вот и сегодня синоптик дала очередной прогноз.

- За окном у нас сегодня дождь, так как на территорию края сместился циклон, большую часть завтрашнего дня он еще сохранит свое влияние на регион и будет проливаться дождем, - сказала Галина Анатольевна. - Правда, завтра, 30 марта, осадки будут не такими обильными, но все же будет достаточно неуютно.

Галина Брынцева отметила, что на этой неделе солнца мы не увидим, сегодня и завтра будут идти дожди, затем у нас будет небольшой краткосрочный перерыв в два дня, и к концу недели в край снова придет западный циклон со своими дождями.

Что касается ветра, то и здесь прогноз неутешительный. К концу недели он усилится и может достигать скорости до 20 метров в секунду.

Температура в период дождей будет колебаться на отметке в +4 +6 градусов. А первого и второго апреля столбик термометра поднимется уже до +12 градусов.

Вот так началась весна в регионе, довольно пасмурно и хмуро, но радоваться можно в любое время года, ведь у природы нет плохой погоды.

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