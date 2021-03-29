Сточные и талые воды затопили частный сектор в селе Некрасовка возле Хабаровска

Водой размыло проезжую часть одной из центральных улиц и затопило частный сектор. Фото: Предоставлено героем публикации

В селе Некрасовка Хабаровского района - экологическое и коммунальное ЧП. Утром 29 марта водой размыло проезжую часть одной из центральных улиц и затопило частный сектор. Сильные потоки воды буквально смывают все вокруг. Ситуация усугубляется из-за дождя.

Водой размыло проезжую часть одной из центральных улиц и затопило частный сектор. Фото: Предоставлено героем публикации

Талые воды затопили федеральную дорогу, все размыто, часть покрытия обрушилась в кювет. Вода проходит по участку частного сектора по кварталу Центральный. Потоки размыли огороды частных домов, подмыли забор и затопили хозяйственные постройки.

- На одном из участков полностью затопило двор. Грязевые потоки попали в колодец, откуда местные жители берут питьевую воду. Сейчас ее невозможно пить - мало того, что она мутная и со взвесями, так еще и стойкий запах канализации исходит от нее, - рассказала владелица затопленного участка Галина Богословская.

Водой размыло проезжую часть одной из центральных улиц и затопило частный сектор. Фото: Предоставлено героем публикации

Видео и обращение жителей Некрасовки попало к экологам. Как сообщил Владимир Сидоров, председатель хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы, проблема эта не новая, и такая ситуация возникает довольно часто - природоохранное законодательство, к сожалению, работает не в пользу простых людей.

Водой размыло проезжую часть одной из центральных улиц и затопило частный сектор. Фото: Предоставлено героем публикации

- В этом районе не работают ливневая канализация - сброс идет на рельеф. Это уже грубейшее нарушение всех норм. Вторая проблема - то, что дают участки вдоль рек. В таких местах, где стоят дома частного сектора, идет сужение русел и постоянное замусоривание. Особенно сейчас, с приходом весны и активным таянием снега. Отходы попадают в реки и скапливаются огромными кучами, создают заторы и препятствуют нормальному стоку воды, - прокомментировал «КП»-Хабаровск» Владимир Сидоров.

Экологи и жители Некрасовки написали обращение в контролирующие органы с просьбой разобраться в ситуации и принять экстренные меры.