Михаил Дегтярев настроился на радикальные перемены

"Мы должны создавать условия, чтобы сюда приезжали новые люди" - Михаил Дегтярев Фото: Максим Молотов

В минувшее воскресенье, 28 марта, около пятисот человек собралось в Хабаровске на Народный совет. Это кардинально новая площадка для обсуждения и выработки решений по развитию края, в которой рядовые жители принимают непосредственное участие. Обсуждение шло в шести рабочих группах: «Здравоохранение и демография», «Образование, культура и спорт», «Жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости», «Политика и право». Но общий вектор движения обозначил Михаил Дегтярев.

- Вместе с народом правительство Хабаровского края будет работать на результат по улучшению жизни каждого человека на нашей территории. Чтобы у нас были комфортные условия жизни, доходы увеличивались, расходы уменьшались, домохозяйства крепли. Чтобы утром хотелось идти на работу или учебу, а вечером было желание с удовольствием возвращаться домой. Туда, где его в уюте ждут семья, родные. Вот наша цель, - признался в приветственной речи врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев озвучил весьма радикальную перемену во внутренней политике краевого правительства. По его словам, он отказывается от привычной риторики. То есть от парадигмы «сохраним население и прекратим отток».

- Вот эти все «надо» работают на самом деле деструктивно. Мы должны создавать условия, чтобы сюда приезжали новые люди. В Хабаровском крае будут оставаться те, кто здесь работает. Мы начинаем уходить от стратегической идеи удерживать, закреплять здесь население. Она ничего общего с задачами, которые нам нужно решить, не имеет. Вместе с федеральным центром при поддержке президента России мы отныне решаем другую - более важную стратегическую задачу. А именно: создание комфортных условий жизни каждого человека в крае. Выдерживается четкая линия взаимодействия: народ - органы местного самоуправления - краевое правительство и губернатор - федеральный центр. И в обратном порядке, - уточнил врио губернатора.

На основе социологических исследований правительство определило семь основных магистральных проектов программы развития нашего края. Впервые в истории региона предлагается программа развития, основанная на приоритете интересов людей. Это результат общения с жителями, а не умозрительных заключений отдельных чиновников.

- Знаете, встречаясь с людьми в районах - а после 75 тысяч мы перестали считать, сколько именно жителей пришло на эти встречи - мы поняли, что нужно уйти от политики, которая проводилась последние 30 лет. В Хабаровском крае будут оставаться те, кто здесь работает. Мы находимся в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления. У их руля стоят представители разных партий. Кто-то избран всенародно, другие назначены собраниями депутатов. Они все разные. Но нам в правительстве Хабаровского края абсолютно без разницы, как именно эти люди оказались у власти. Они - начальники, с ними мы одно дело делаем. Нам уже удалось реализовать несколько крупных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, здравоохранении и экологии, - прокомментировал ситуацию Михаил Дегтярев.

Главная задача под условным названием «Уют и комфорт в каждый дом» призвана решить одну из главных проблем - повысить качество услуг ЖКХ. Это аксиома. Все хотят жить в удобных теплых домах. А ведь ни для кого не секрет, что в ценах на то же тепло по краю существует неравенство. В Верхнебуреинском районе плата за отопление - 2700 рублей за гигакалорию, в Хабаровске - 1800, в северных районах 1700. Врио губернатора считает, что это несправедливо. Принято политическое решение - с этого года снижать на 10% тарифы на тепло. Региональная власть будет этот процесс субсидировать. И не централизованно - через ТЭЦ, а через котельные, которых в Хабаровском крае очень много. В том числе старого типа. Это коснется более 300 тысяч жителей края.

По благоустройству дворовых и общественных территорий решения также приняты. Увеличивается финансирование ТОСов на 25 миллионов рублей. Это повысит активность у жителей, даст возможность заявить больше местных инициатив, получить деньги и привести в порядок окружающее пространство.

Большинство выдвинутых жителями края инициатив приняло форму документов и отправлено на изучение в краевое правительство.