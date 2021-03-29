«Нам повезло, что мы учились с таким удивительным человеком»: хабаровчанин Петр Дубров отправится покорять космос

Скромному школьнику пророчили большое будущее в информатике, но он выбрал другой путь и посвятил свою жизнь небу Фото: Роскосмос.

Хабаровск – небольшой город на окраине страны и достижения каждого его жителя становятся достоянием общественности. Уроженец краевой столицы Петр Дубров тому наглядный пример. Скромному школьнику пророчили большое будущее в информатике, но он выбрал другой путь и посвятил свою жизнь небу.

ХИЛ, НО УМЕН

Талант Петра к точным наукам стал проявляться еще в школе №13, в которой будущий космонавт отучился девять классов. Именно здесь у мальчика проснулась страсть к информатике. Педагоги вовремя заметили талант ребенка и посоветовали ему поступить в Лицей информационных технологий. Пробиться в элитную школу удавалось далеко не каждому, Петр решил эту задачку на раз-два и в 1992 году стал учеником 10 «В» класса.

Будущий космонавт учился на отлично, со сверстниками общался мало. Фото: ТОГУ

За два года в лицее Петр запомнился учителям и школьникам как скромный, воспитанный, вежливый, очень умный парень. Будущий космонавт учился на отлично, со сверстниками общался мало в силу сосредоточенности. Ему было не со всеми интересно проводить время. Таких людей обычно называют «ботаниками», здоровьем они не блещут. Одноклассники вспоминают Петра парнем с низкой физической подготовкой. Словно первый космонавт Юрий Гагарин.

- В школе Петя не сильно отличался физической подготовкой, сидел на первой парте. Но со стороны одноклассников к нему было очень уважительное отношение, потому что он был необычайно умным и, можно сказать, - мудрым, - делится с «Комсомолкой» одноклассница космонавта Ирина Майорова (имя изменено по просьбе спикера – прим. ред.).

С ИНФОРМАТИКОЙ ПО ЖИЗНИ

В новой школе Петр не оставил свою страсть и продолжил заниматься информатикой.

- Я немного общался с Петей в школе, учились в параллельных классах. Он полностью был в IT, программировании – в этом заключались его основные интересы. У нас была компания ребят, которые увлекались компьютерами. Кто-то пошел дальше этим заниматься, - рассказывает «КП-Хабаровск» Олег Белогрудов (имя изменено по просьбе спикера – прим. ред.), знакомый Петра Дуброва.

Одноклассники вспоминают Петра как парня с низкой физической подготовкой Фото: Роскосмос.

Петр стал одним из тех, кто продолжил заниматься информатикой. Парень поступил в Хабаровский государственный технический университет (сейчас – Тихоокеанский государственный университет). Хабаровчанин выбрал специальность под стать - «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Окончил университет Петр в 1999 году.

НЕБО ЗОВЕТ

Спустя несколько лет после окончания университета у Петра проснулась страсть к небу. Этим объясняется тот факт, что ни учителя, ни знакомые, с которыми удалось поговорить «Комсомолке», в школе не замечали тяги парня к высоте. Что на это повлияло – неизвестно, но некоторые считают: дело в генах. Отец будущего космонавта работал бортрадистом, а дед – летчиком.

Петр стал увлекаться борьбой, в 2004 году совершил первый прыжок с парашютом и больше с этим видом спорта не расставался. Занимался в дисциплине «групповая акробатика». Спустя пять лет получил первый разряд, а в 2010 году вместе со своей командой выполнил норматив кандидата в мастера спорта на чемпионате России. За плечами Петра свыше 500 парашютных прыжков.

Спустя несколько лет после окончания университета у Петра проснулась страсть к небу Фото: Роскосмос.

Информацию о наборе космонавтов хабаровчанин нашел в интернете, это и предопределило его судьбу. К этому моменту Петр уже жил в Москве и работал инженером-программистом ООО «СиБОСС» девелопмент интернейшнл» (занимается автоматизацией бизнеса связи). Решил попытать счастье и был рад, когда позвонили с предложением пройти медкомиссию.

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Петру предстояло пройти жесткий отбор. Претенденты в космонавты должны иметь отменное физическое и психическое здоровье, знать хотя бы один иностранный язык, азы истории мировой космонавтики, компьютерную технику (с этим у Петра проблем не возникло), сдать нормативы и многое другое. 8 октября 2012 года Межведомственная комиссия рекомендовала хабаровчанина к зачислению на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов.

- С октября 2012 года по июнь 2014 года проходил общекосмическую подготовку. Летной подготовкой занимался на самолете Л-39; специальную парашютную подготовку, тренировки в условиях невесомости, воспроизводимые на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК; испытания в сурдокамере; водолазную подготовку и тренировки в гидролаборатории ЦПК по внекорабельной деятельности в скафандре «Орлан», а также тренировки по выживанию в различных климатогеографических зонах, - рассказали в пресс-службе ТОГУ.

Претенденты в космонавты должны иметь отменное физическое и психическое здоровье Фото: Роскосмос.

Уже 26 октября того же года Петр назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели. Спустя два года прошлый мальчишка, страстно увлекающийся информатикой, стал космонавтом-испытателем отряда космонавтов «Роскосмоса».

«ОН ДОСТИГ ТОГО, ЧЕГО БЫЛ ДОСТОИН»

Все одноклассники и знакомые искренне рады за Петра и гордятся тем, что учились с таким гениальным и целеустремленным человеком. Наблюдая за метаморфозами некогда хилого любителя информатики многие восклицают: «Ого!».

- Петя достиг того, чего был достоин. В школе он был собранный, целеустремленный и добился своего. Это как пример того, что люди могут сделать многое и преодолеть все препятствия на пути к исполнению мечты. Я не удивлен его результатам, он был молодец в школе, - добавил Олег Белогрудов.

Полгода Петр проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-65 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-18» и МКС-65. Старт транспортного пилотируемого корабля намечен на 9 апреля. Родственники космонавта от комментариев «КП» отказались. Кстати, чтобы отдать дань уважения лицею, Петр попросил привезти вымпел ЛИТ, который отправится с ним за пределы Земли.

В составе основного экипажа 65- экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий (командир корабля, командир экспедиции), Пётр Дубров (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции) и астронавт NASA Марк Ванде Хай (бортинженер корабля и бортинженер экспедиции), их дублёрами являются космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн. Планируемая продолжительность полЕта — 191 сутки.