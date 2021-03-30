Кузница энергетических кадров: Центру подготовки персонала ДГК - 25 лет

Виктор Иванович Калабухов, заведующий учебной частью ЦПП

Идея создать в системе «Хабаровскэнерго» свою централизованную учебную базу появилась задолго до основания Центра подготовки персонала. До этого руководителей и специалистов к аттестации по правилам эксплуатации оборудования и технике безопасности готовили вроде бы и по общим правилам, но все равно по-разному, по устоявшимся на данном предприятии традициям, исходя из понимания задачи конкретными руководителями. Та же самая картина была и с обучением рабочих основным специальностям. Процесс подготовки требовалось унифицировать, чтобы руководители, специалисты и рабочие, непосредственно работающие на станциях и в сетях, обучались по единой программе, владели общим набором умений и навыков.

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«Отцами-основателями» центра стали генеральный директор ОАО «Хабаровскэнерго» Владимир Попов и заместитель главного инженера по электротехнической части Иван Долженко. «Свидетельство о рождении», приказ ОАО «Хабаровскэнерго» №105 «О совершенствовании подготовки персонала» подписали 1 апреля 1996 года.

Первые годы центр работал на базе Индустриального техникума, затем переместился в новое здание на улице Дикопольцева, 10. С 2001 года ЦПП размещается в отдельном здании постройки 1910 года по улице Тихоокеанской, 18А.

К подготовке энергетических кадров руководство «Хабаровскэнерго» сразу же отнеслось крайне ответственно. Правда, тогда, в первое постсоветское десятилетие, актуальны были несколько иные темы и вопросы, чем сейчас.

Вот небольшая выдержка из материала газеты «Энергетик» за 1996 год: «Только что закончила курсы первая группа слушателей. Был проведен консультационный семинар для директоров, главных бухгалтеров, начальников экономических отделов энергосистемы. Планируется провести переподготовку еще 40 специалистов руководящего звена по программе «Экономика, рыночные отношения, юридическое право для директоров»; для главных инженеров - по техническим и хозяйственным вопросам. Кто их обучает? Приезжала группа преподавателей из института повышения квалификации госслужбы из Москвы. Будут привлекаться местные преподаватели ведущих вузов, академии экономики и права, путей сообщения, государственной службы, технического университета».

Изучение современного элегазового выключателя

ТЕХНИКА НА ВЫСОТЕ, БЫТ - НА УРОВНЕ

Сейчас в центре обучают специалистов по 65 рабочим профессиям. Самые востребованные из них - машинист котлов, машинист насосных установок, машинист паровых турбин, аппаратчик химводоочистки, лаборант химанализа, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, стропальщик. Руководители и специалисты тоже проходят в центре переподготовку по охране труда и промышленной безопасности.

Центр оснащен всем необходимым, чтобы учиться здесь можно было с комфортом и максимальной эффективностью. Есть специализированные технические кабинеты «Теплотехническое оборудование ТЭС» и «Электротехническое оборудование», компьютерно-тренажерный класс, кабинет по охране труда и технике безопасности, библиотека для самостоятельных занятий. В помощь студентам - тренажеры и автоматизированные обучающие системы, специализированные программные комплексы. В ЦПП с удовольствием приезжают на учебу энергетики со всего региона: для них здесь приготовлены комнаты в общежитии, есть благоустроенная кухня и душевая.

Основной контингент студентов - рабочий персонал ДГК. По нормативам, раз в три года энергетики должны проходить обучение и подтверждать квалификацию. Здесь, в ЦПП, они могут пройти курс и сдать квалификационный экзамен. За годы работы преподаватели центра обучили и многих специалистов других регионов и предприятий. Большой спрос на обучение рабочим специальностям - у сотрудников Хабаровской ремонтно-монтажной компании.

- Провальным 2020 год для нас точно не был: количество обученных сотрудников практически не снизилось, - отметил начальник отдела подготовки персонала Вячеслав Космачев. Желающих обучаться в центре всегда больше, чем штатных преподавателей. Поэтому здесь постоянно привлекают приглашенных специалистов со станций, которые в совершенстве владеют своей профессией и охотно делятся опытом с молодым поколением. В 2020 им для этого даже не приходилось покидать свои рабочие места: вся учеба в последний год из-за пандемии COVID-19 велась (и продолжает вестись на момент выхода публикации) в дистанционном режиме. Кстати, ограничительные меры хоть и стали для преподавателей центра серьезным вызовом - им пришлось в кратчайшие сроки разработать 17 программ по индивидуальному обучению, подготовить для каждого материалы для самоподготовки - на интенсивности работы не сказались.

«УЧИТЬ - УМА НЕ НАДО!»

Центр подготовки персонала носит имя его первого директора - Ивана Николаевича Долженко. Энергосистеме «Хабаровскэнерго» Иван Долженко отдал больше 30 лет. Он работал начальником сектора сельской электрификации и распределительных электрических сетей, начальником службы надежности, техники безопасности и охраны труда, был заместителем главного инженера «Хабаровскэнерго» по электротехнической части. А с 1996 года стал директором и преподавателем учебного центра для энергетиков и оставался на этой должности до конца жизни.

По воспоминанию ветерана энергосистемы «Хабаровскэнерго» А. И. Аношина, излюбленной шуткой Долженко была фраза: «Учить – ума не надо!». Юмор понимали все, кто хоть недолго поработал бок о бок с Иваном Николаевичем: в действительности мало кто так же серьезно, как он, относился к процессу обучения персонала электростанций и сетей. Он был неутомимым тружеником, талантливым организатором, неравнодушным воспитателем нескольких поколений энергетиков.

На занятиях по повышению квалификации в ЦПП

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО ОСТАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ

За годы работы центра в его стенах работали многие опытные энергетики, передавая опыт молодежи. Почти десять лет отдал подготовке новой смены Владимир Кобицын, кандидат технических наук. Своим студентам он передал бесценный опыт работы на станциях, в энергоналадке. Валерий Поляков, опытный сетевик, много лет проработавший в структуре «Хабаровскэнерго», в центре обучал рабочих обращению с электрооборудованием.

Преподаватели центра - не только профессионалы своего дела, но и неординарные творческие личности. Юрий Никифоров долгие годы работал на ТЭЦ-1, в ЦПП преподавал с самого момента его основания. Всю жизнь Юрий Викторович писал стихи, но опубликовал собственные книги только выйдя на пенсию. Сейчас они бережно хранятся в архиве учебного центра.

А стены учебных кабинетов центра украшают картины авторства сотрудника ХТЭЦ-2 Евгения Карачевского - дальневосточные пейзажи, виды электростанций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Кстати, в прошлом году его работа «Амурская ТЭЦ-1. Причал» заняла первое место на конкурсе «ТЭЦ в образе», организованном Хабаровской генерацией в честь 100-летия Плана ГОЭЛРО.

УЧАТ И УЧАТСЯ

Центр подготовки персонала в Хабаровске, конечно, не единственный в энергосистеме. И преподаватели, и руководители хабаровского ЦПП всегда с энтузиазмом относились к возможности встретиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом и расширить свой профессиональный кругозор.

В 2007 году РАО «ЕЭС России» организовало для компаний, входящих в общество, всероссийский семинар-совещание «Развитие персонала энергокомпаний в условиях реформы». На семинаре присутствовали и представители хабаровского учебного центра. В 2012 -2014 годах форум для энергокомпаний дальневосточного региона был организован во Владивостоке. На него съехались представители якутского, артемовского, магаданского учебного центров, сотрудники учебного центра ДРСК из Благовещенска. Этот форум позволил всем преподавателям познакомиться между собой, положил начало сотрудничеству на долгие годы.

- На базе «РусГидро» есть учебный центр «КорУнГ», чьи сотрудники активно работают с учебными центрами дочерних обществ, оказывают большую методическую помощь, - рассказывает заведующий учебной частью ЦПП Владимир Костюк. - В «КорУнГ» целый отдел занимается разработкой учебных программ, в который всегда можно обратиться за помощью. Они наш уровень поднимают здорово!

По какой бы специальности ни шло обучение - машинисты ли котлов или аппаратчики химводоочистки - при обучении важно учитывать, что на каждой станции свои процессы. В центре уделяется больше внимания теоретической подготовке, а практические занятия проходят в основном на самих предприятиях. В обучении работе с новым оборудованием, только установленном на энергопредприятиях, большую помощь ЦПП оказывают сотрудники пусконаладочных организаций.

МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ЛУЧШЕ

За партами ЦПП успели посидеть многие специалисты и руководящие работники ДГК. Преподаватели центра помнят всех и гордятся успехами своих учеников.

- Сейчас на хабаровской ТЭЦ-3 начальником смены станции, «ночным директором», работает Валерий Анатольевич Агнистов, - рассказывает Владимир Костюк. - Когда только он пришел в энергетику, работать начинал составителем поездов. Потом из транспортного цеха перешел машинистом-обходчиком в турбинный цех, стал начальником смены. Получив образование, стал замначальника турбинного цеха, а затем начальником смены станции. Но основы энергетической профессии он постигал у нас, в Центре подготовки персонала. Начальник службы ремонтов ТЭЦ Николай Пашков, который тоже обучался в центре, прошел путь от дежурного электромонтера. Сергей Саитов на ТЭЦ-1 начинал с рабочих, учился заочно, сейчас - главный инженер станции.

- Работаю с молодежью долгие годы и хочу сказать, что сейчас молодые энергетики - еще лучше, серьезнее, ответственнее, чем были в их возрасте старшие товарищи, - подводит итог Владимир Костюк. - В начале 2000-х приехавшие на обучение работники порой считали, что их отправили отдохнуть. Случаи бывали всякие - вплоть до того, что по возвращении сотрудников увольняли с работы за безответственное поведение здесь. Сейчас все приезжают на обучение технически подготовленными, с ноутбуками, планшетами. Преподавателям за ними бывает сложно угнаться - они хорошо умеют пользоваться дополнительными материалами, требуют от того, кто пришел их учить, самого серьезного отношения и уровня подготовки.

Учебные центры на Дальнем Востоке:

Хабаровск, ЦПП имени И. Н. Долженко

Магадан, УЦ «Магаданэнерго»

Якутск, УПЦ ПАО «Якутскэнерго»

Благовещенск, Учебный центр АО «ДРСК»

Петропавловск-Камчатский, УЦ ПАО «Камчатскэнерго»

Южно-Сахалинск, УЦ ПАО «Сахалинэнерго»

Артем (Приморский край), НОУ «Учебный комбинат»