Михаил Дегтярев потребовал застроить недобросовестных строителей

Глава Хабаровского края заявил, что проблемы обманутых дольщиков должны окончательно разрешиться в течение 2021 года Фото: Александр Янышев

Врио губернатора Хабаровского края возглавил заседание рабочей группы по проблеме обманутых участников долевого строительства жилья. Этот вопрос крайне болезненный, особенно для Хабаровска: Михаилу Дегтяреву досталось тяжкое наследство в виде десятков недостроенных жилых домов и сотен «кинутых» строительными компаниями семей. Именно поэтому вопрос скорейшего урегулирования проблемы обманутых дольщиков для краевого правительства является одним из приоритетных.

- Я считаю недопустимой ситуацию, когда муниципальные власти самоустраняются от проблем дольщиков. Я призываю администрации активнее включаться в процесс помощи гражданам, - заявил Михаил Дегтярев. - Пока особого рвения со стороны местных властей не видно. Отсутствует обратная связь с недобросовестными застройщиками. Те объекты, где строительство вообще ведется, оно идет крайне медленно. На стройках зачастую нет охраны.

Это далеко не первая встреча главы края с руководителями инициативных групп обманутых дольщиков. Диалог с ними идет регулярно. Благодаря этому Михаил Дегтярев прекрасно осведомлен о перипетиях ситуации, в которой люди находятся чуть ли не по десятку лет.

Характерно, что заседание рабочей группы происходит вовсе не в режиме выслушивания жалоб и «народных стонов». Здесь присутствуют мэр краевой столицы и руководитель Хабаровского района (именно на этих территориях стоят долгострои), представители Росстройнадзора, прокуратуры, а также руководители строительных компаний, которые приобрели статус «недобросовестных». С последних спрашивают особенно строго.

- Правительством Хабаровского края дается поручение министерству строительства и комитету государственного строительного надзора составить список проблемных компаний, объектов, и полную документацию по ним передать в правоохранительные органы, - резюмировал Михаил Дегтярев.

Итогом заседания стало сообщение главы региона о том, что его команда инициировала привлечение к решению болезненного вопроса федеральных властей, фонда защиты прав обманутых дольщиков, самих застройщиков и местных властей. Пострадавшим участникам долевого строительства будет оказана помощь - они получат денежные компенсации или квартиры. Врио губернатора сказал, что это более чем реально, так как известны все финансовые потоки недобросовестных застройщиков. Назвал он и срок - до конца текущего года.