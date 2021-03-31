Автобусы не вышли на маршруты, автолюбители вязнут в сугробах: на Колыму обрушился снежный циклон Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

У кого весна, а кому о потеплении приходится только мечтать. На прибрежные районы Колымы, как и на сам Магадан, обрушился неожиданно мощный циклон, центр которого находится в южной части Охотского моря. Как утверждают синоптики, он понемногу смещается в сторону Камчатки, но пока на улучшении погоды в регионе это мало отражается.

Обильный снегопад начался еще ночью, а к утру город представлял из себя огромный сугроб, и это несмотря на то, что на расчистку улиц вышла почти вся муниципальная техника. Как утверждают специалисты, на область выпала двойная месячная норма осадков. Ситуация осложняется сильным ветром, превратившим снегопад в метель.

С самого утра на улицах дежурят спасатели помогая автолюбителям Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Добираться на работу некоторым горожанам сегодня пришлось пешком. Как сообщают в мэрии столицы региона, утром на линию из 48 автобусов смогли выйти всего 11. А автомобилистам пришлось долго откапывать гаражи, чтобы добраться до своих машин. Впрочем, тем, кому все-таки посчастливилось выехать, не легче - в снегу вязнут даже джипы.

- Движение по маршрутам из-за многочисленных снежных переметов было очень затруднено. Предприняты все возможные меры для стабилизации движения общественного транспорта. Мы находимся на связи как с перевозчиками, так и с дорожными службами, - рассказала Марина Батова, руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии Магадана.

В снегу вязнут даже полноприводные автомобили Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

К обеду стало получше - еще 36 автобусов смогли начать перевозку пассажиров. А на расчистку сугробов направили дополнительную технику: автогрейдеры, плужно-щеточные очистители, шнеко-роторные очистители, фронтальные погрузчики, экскаватор, бульдозеры и комбинированные дорожные машины. Как отмечают в ведомстве, ликвидация последствий циклона ведется в круглосуточном режиме. И все равно город захлебывается в снегу.

В первую очередь пытаются расчистить дороги, по которым идет общественный транспорт, крутые подъемы и остановки. Во дворах дворники откапывают подходы к домам, чтобы люди вечером смогли попасть домой.

- У нас замело двор так, что муж через окно вылезал на улицу, - пишет в соцсетях жительница города. - Сугроб во дворе полтора метра.

Ей в комментариях отвечают, что, мол, неудивительно, сами, когда открыли подъездную дверь, увидели снежную стену. Пришлось копать ход.

За неполные сутки на Колыму выпала двойная месячная норма осадков Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- Схода лавин на автодорогах Магаданской области зарегистрировано не было. По информации ОГБДЭУ «Магаданское», в превентивных целях для расчистки дорожного полотна ограничено движение по территориальной автодороге Магадан - Балаганное -Талон. Аэропорт и морской торговый порт работают в штатном режиме, - сообщили в МЧС региона.

Также сотрудники МЧС помогают мэрии и горожанам справиться с вышедшей из под контроля стихией. Спасатели дежурят в особенно сложных местах, пытаясь не допустить заторов и вытаскивая автомобили из снежных заносов.

Многие из жителей Магадана опоздали на работу Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- Всего в ликвидации последствий циклона задействовано 88 человек и 61 единица техники, в том числе от МЧС России 28 человек и шесть единиц техники. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка в составе 77 человек и 19 единиц техники, - отметили в Главном управлении МЧС по Магаданской области.

Безобразие с погодой, по прогнозам метеорологов, завершится уже к завтрашнему дню. Осадки прекратятся 31 марта, а вот сильный ветер сохранится до четверга.