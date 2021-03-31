Краснокнижную кабаргу впервые за 23 года обнаружили в заповеднике под Хабаровском

С 1993 по 1998 годы численность кабарги в заповеднике была не больше семи особей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В марте исследователи получили свежие кадры с фотоловушек, установленных в Большехехцирском заповеднике. Внимание специалистов привлекла серия снимков с засвеченным животным. При тщательном рассмотрении у экспертов не осталось сомнений: на фотографиях редкий зверек, который не появлялся 23 года.

- Несмотря на то, что фотографии были сделаны в темное время суток и получились несколько засвеченными из-за того, что зверя осветила яркая вспышка, ряд специфичных морфологических признаков прямо указал – на снимках кабарга! - рассказал Константин Шайдуров, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Кабарга - небольшое парнокопытное оленевидное животное. В заповеднике зверька видели не очень часто. С 1993 по 1998 годы численность кабарги на склонах Большого Хехцира была не больше семи особей. С 1999-го животное и вовсе исчезло с заповедной территории.

- Кабарга - очень уязвимый вид, несмотря на то, что она не испытывает пресса охоты в заповеднике и находится под охраной. У зверька очень много естественных врагов: волк, рысь, соболь, лисица, харза, беркут, филин, а также бродячие собаки. Кроме этого, лимитирующим фактором для кабарги является глубокий снег. В глубокоснежные зимы животное не только испытывает трудности с поиском кормов, представленных лишайниками, оно становится более уязвимым перед хищниками, - добавил Константин Шайдуров.

Специалисты не берутся точно ответить, где пропадала кабарга 23 года. Возможно, из-за скрытного образа жизни зверьку удавалось не попадаться людям и в объективы фотоловушек. Также существует вероятность, что кабарга ушла из заповедника и в поисках пропитания вновь вернулась в заповедник под Хабаровском.

Кабарга находится на грани исчезновения, животное становится добычей для браконьеров из-за мускусной железы. Вещество применяется в восточной медицине в качестве панацеи практически от всех болезней. Также мускус используется в парфюмерной промышленности. Для вывоза дериватов кабарги из России необходимо разрешение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.